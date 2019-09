La 'Fe ciega' de Enrique Marty se instala mañana en el Museo Barjola Una de las piezas que forman parte de la muestra. Cuatro piezas en distintas técnicas se inpiran en los «culto cargo» convertidos en objetos de veneración en el Pacífico Sur REDACCIÓN GIJÓN. Miércoles, 18 septiembre 2019, 00:14

'Fe ciega' es el título de la exposición que mañana abre sus puertas en el Museo Barjola de Gijón, obra del artista Enrique Marty (Salamanca, 1969) y comisariada por Kristine Guzmán.

Toma como punto de partida los «culto cargo» que se desarrollaron en las Islas del Pacífico Sur a partir de artefactos improvisados construidos con bienes occidentales que los soldados estadounidenses abandonaron tras la II Guerra Mundial y que las tribus locales empezaron a venerar como dioses. Son cuatro piezas de distintas técnicas: 'Long line of fanaticism', un dibujo de dieciocho metros de largo con una secuencia de personajes uniformados en una gran cadena humana y 'Pray, Pray P. I. G. S.', instalación de 42 esculturas en aptitud de oración o sumisión, que ponen el foco en el sujeto contemporáneo atrapado en una mentalidad de creencias primitivas, además de la escultura 'Cargo Cult' y el vídeo 'All your world is pointless (Capítulo VI)', que cuestionan nuestros objetos de veneración descontextualizándolos.