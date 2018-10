Ciencia, religión y arte en el primer día de AlNorte Jonathan Notario, ayer, en su exposición. :: MOISÉS GARCÍA Jonathan Notario inaugura hoy en el Niemeyer su proyecto 'Experimentos para transformar la fe en energía' PACHÉ MERAYO Jueves, 4 octubre 2018, 00:27

AlNorte 2018 abre hoy sus primeras puertas. Ambas en Avilés. El Centro Niemeyer saluda el proyecto expositivo de Jonathan Notario y la Factoría Cultural inaugura la exposición de los trabajos resultado del Certamen de Pintura Infantil Asturias Plástica, que ayer ya colgaban en una de sus salas, mientras en la 2 del edificio que asoma a la ría, Notario, leonés de 1981, montaba su llamativa reflexión sobre religión, ciencia y arte, que, bajo el título 'Experimentos para convertir la fe en energía', le supuso entrar en la familia de la Semana de Arte Contemporáneo de Asturias que desde sus orígenes apoya y promueve el diario EL COMERCIO.

Preparaba el joven artista sus creaciones, que se circunscriben al lenguaje del audiovisual de animación, realizado a la vieja usanza. No con ordenadores y técnicas digitales, sino con movimientos totalmente manuales. En realidad Jonathan Notario lo que presenta, tras dos meses de trabajos es una pieza de videoarte, que él directamente llama cortometraje, con una historia escrita por él y contada por una serie de marionetas de cartón y papel, también de su creación. Hablan las marionetas, que el espectador podrá observar allí mismo, en la sala, de las verdades absolutas y las relativas. Mejor dicho, «de las grandes preguntas que todos nos hacemos» y que, según el creador leonés, «se hacen los científicos y los religiosos con la misma intensidad. Todos queremos saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y la ciencia y la fe buscan esa respuesta».

Él, que lleva tiempo indagando en estos temas, como columna vertebral de su trabajo, ha buscado, además, convertir esa fe en energía, como dice el título de su proyecto becado. «Si lo he conseguido o no con m is experimentos es algo que tendrán que decir quienes vengan a la exposición».