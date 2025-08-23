Una colección única e insólita que es historia cotidiana

Observe el lector las imágenes que aparecen en este reportaje y trate de adivinar qué son. Pocos, y peinando abundante canas, sabrán de qué se ... trata. Sabrán que sobre hierro, loza o vidrio y con formas muy dispares se ocultan diferentes artilugios hoy completamente desaparecidos, pero que en el pasado tuvieron una importancia crucial. Y son, por lo tanto, objeto de conservación y estudio en los museos. El del Pueblu D'Asturies atesora unas cuarenta piezas que sirven para testimoniar costumbres y valores de otra época. Es esta una colección única en manos públicas. Solo alguna privada cuenta también con estas piezas tan asombrosas a ojos de hoy.

Narra desde el museo Elena Pérez Morán cómo entre el periodo citado las escupideras fueron objetos comunes, especialmente en Europa y América. «Servían para escupir flemas o saliva, el tabaco mascado, el rapé o para los enjuagues bucales, en una época en la que escupir en público era socialmente aceptado, e incluso considerado una necesidad higiénica». Cuenta y detalla cómo su uso se popularizó más adelante en la lucha contra enfermedades como la tuberculosis: «A finales del siglo XIX, la lucha contra esta terrible enfermedad causada por el bacilo de Koch sumado a otras patologías contagiosas, a unas viviendas insanas, a una alimentación insuficiente y a una falta de higiene impulsó que las autoridades sanitarias promovieran una serie de medidas higienistas entre las que se encontraba la prohibición de escupir en el suelo. En estas campañas sanitarias dirigidas a prevenir el contagio se recomendaba el uso de las escupideras en los domicilios, y era obligatorio su uso en las empresas de ferrocarriles y navegación, en los cuarteles, cárceles, centros de enseñanza, sanatorios y demás edificios públicos», relata.

Aquella situación sanitaria hizo incluso que se solicitara a los ayuntamientos la instalación de escupideras en las vías públicas y la adopción de medidas para que en los comercios, talleres e iglesias se colocasen dichas vasijas.

Con semejante presencia pública y privada, en el mobiliario urbano y en las casas, obvio es que la gama de modelos y calidades se multiplicó, de las más finas y elegantes de las casas burguesas, y lugares públicos selectos como los teatros, cafés y casinos, a las más sencillas. Tal fue el éxito, que hasta se regalaban como publicidad. «Se convirtieron, así, en objetos fijos en sanatorios y consultas médicas, dentistas, barberías, estaciones, cafés, casinos, tabernas y bares, oficinas y casas adineradas y mansiones burguesas, ubicadas discretamente en las esquinas o al pie de las sillas y mesas o en las entradas de las casas», indican desde el museo.

Pero la tortilla se acabó por dar la vuelta por completo y acabó por ser problema de salubridad, puesto que eran muchas las personas que enfermaban al estar expuestas a las bacterias presentes en la saliva. «Los médicos comenzaron a advertir del riesgo que representaban estas prácticas. Las campañas de salud pública instaron a eliminar el hábito de escupir y a reducir el uso de escupideras, promoviendo en su lugar pañuelos y mejores prácticas de higiene. Con los avances de la medicina, la disminución del uso del tabaco mascado, y el aumento de las normas de higiene en el siglo XX, las escupideras fueron desapareciendo progresivamente», revelan desde el museo, que explican que fueron, como las mascarillas durante la reciente la pandemia, lugar en el que desbordar la creatividad. Tanto, que para paliar el rechazo al esputo se buscó la belleza.

En cerámica y loza, bronce o latón, hierro esmaltado, vidrio y opalina, el esmero decorativo se dejaba ver en muchas de ellas, que tomaban además diferentes formas: que si cilíndricas, con patas, hexagonales, octogonales…. En resumen, obras de arte y reiteramos la invitación a mirar las imágenes para confirmar ese anhelo.

Fabricas, alfares y talleres como Triana, Talavera, Puente del Arzobispo, Sargadelos o la misma fábrica de loza Pickman y Cia (La Cartuja de Sevilla) junto a la ovetense de San Claudio se encargaron de realizar esas piezas. Pero es curioso que en Gijón tiene hueco especial la cerámica valenciana de Manises, seguida de la fábrica gijonesa de vidrios de La industria de Cifuentes, Pola y Cia. También se frecuentaban las de latón y hierro fundido con baño de porcelana similares a las que se fabricaban en los talleres de esmaltería Laviada y Cia, de Gijón.

Todo un mundo que se conserva gracias a compras del propio museo a anticuarios asturianos para preservar ese pasado o mediante donaciones. Entre las últimas, las de las hermanas María, Susana y Laura Llorián González, de Oviedo y la de Paloma Uría Ríos y José Antonio Fernández-Castañón Carrasco, de Somao (Pravia).