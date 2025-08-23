El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una colección única e insólita que es historia cotidiana

El Muséu del Pueblu d'Asturies conserva 40 escupideras, unos recipientes comunes en espacios públicos entre 1850 y 1950 con un singular periplo

M. F. Antuña

Gijón

Sábado, 23 de agosto 2025, 22:29

Observe el lector las imágenes que aparecen en este reportaje y trate de adivinar qué son. Pocos, y peinando abundante canas, sabrán de qué se ... trata. Sabrán que sobre hierro, loza o vidrio y con formas muy dispares se ocultan diferentes artilugios hoy completamente desaparecidos, pero que en el pasado tuvieron una importancia crucial. Y son, por lo tanto, objeto de conservación y estudio en los museos. El del Pueblu D'Asturies atesora unas cuarenta piezas que sirven para testimoniar costumbres y valores de otra época. Es esta una colección única en manos públicas. Solo alguna privada cuenta también con estas piezas tan asombrosas a ojos de hoy.

