Corvera acoge el primer Festival de la Fotografía 'Estado Puro'

El Festival de Fotografía 'Estado Puro' coge el nombre de la asociación que lo organiza y ha elegido Corvera de Asturias como sede para ... celebrar su primera edición, que arranca este viernes 14 en la Casa de Cultura de Las Vegas y que programará ponencias, una exposición, una proyección de proyectos audiovisuales, actividades formativas y salidas fotográficas al amanecer hasta el domingo 16.

La nómina de ponentes contará con los fotógrafos García de Marina, Antonio Liébana, David Santiago, Frodo Álvarez, Félix Gil de la Casa, Senén Cadenas, Pablo Freije y María Cabaleiro, ocho profesionales del sector que desde diferentes enfoques abordarán cuestiones como el simbolismo, la creatividad, la fotografía nocturna o de fauna, la naturaleza, el paisaje o el color.

Además, se inaugurará también el viernes (19 horas) la muestra 'AFEP Nature', una exposición colectiva que recorre, a través de la mirada de los socios de la asociación, la belleza del entorno natural, la luz y los paisajes asturianos capturados desde sus cámaras.