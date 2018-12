Cristina Busto reivindica el arte manual Cristina Busto posa junto a su trabajo en la capilla de la Trinidad. / JOAQUÍN PAÑEDA La artista presenta en la capilla de la Trinidad la instalación 'Antimapping', ganadora del II Premio Museo Barjola PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Jueves, 20 diciembre 2018, 00:31

El Museo Barjola acoge desde ayer y hasta el próximo 24 de febrero la instalación 'Antimapping' de la artista avilesina Cristina Busto. Se trata de la obra ganadora del segundo premio convocado por el centro de arte gijonés para proyectos expositivos destinados al espacio de la Capilla de la Trinidad y que está dotado con 5.000 euros, además de la edición de un catálogo.

En la presentación, la autora afirmó que «es un reto muy interesante para cualquier artista crear una pieza para un espacio tan complicado como este, pero si lo consigues es maravilloso» y valoró un galardón «que te permite realizar un proyecto de esta envergadura con un equipo». En su caso, contó con la colaboración de Pablo Ramos y Ana Ruiz, junto a Tomo Studio en la animación audiovisual y la firma Trabe en la ejecución de la estructura modular de papel acuarela que forma la pantalla en la que se proyecta.

La instalación plantea desde su título «un guiño irónico», manifestó Busto: «No va contra el 'mapping', porque hoy en día no se puede ir contra nada a no ser contra el fascismo», y simplemente pretende «reivindicar el valor del trabajo manual del arte, de la materia y lo real», apuntó. El enfoque crítico del que parte su pieza sí busca cuestionar «el discurso que se basa en tomar como real lo que no lo es, algo que siempre nos acaba conduciendo a la frustración», aseguró la creadora avilesina. De este modo contextualiza su obra ante «la tendencia de generar una realidad objetual pobre que se retoca digitalmente y se crean los no lugares, la no gente». En su instalación, a diferencia de la técnica del 'mapping' «en la que el vídeo se adapta a las formas, son éstas las que rompen y deforman la proyección», explicó.