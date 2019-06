«Nos estamos dando cuenta de que la democracia es más difícil de lo pensado» Ana Genovés, ante algunas de las obras. / OMAR ANTUÑA Comisaria y partícipe de 'La unidad dividida por cero', sostiene que trabajar con la obra de su padre y sus hermanos le permitió «conocerlos aún más» Ana Genovés Artista JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Viernes, 14 junio 2019, 01:19

Ana Genovés se ha puesto al frente de un proyecto muy especial que se inaugura hoy en el Centro Niemeyer, 'La unidad dividida por cero'. Una exposición en la que, por primera vez, se muestra junto al trabajo de su padre, el pintor Juan Genovés, el de sus hermanos Pablo (fotografía) y Silvia (videocración), así como el suyo propio (escultura e instalación). Comisaria además de la muestra, explica a pocas horas de la apertura cómo nació el proyecto.

-Es la primera vez que exponen juntos. ¿Por qué en Asturias?

Las fechas La exposición se inaugura hoy y se podrá visitar hasta el 6 de enero de 2020. Artistas 'La unidad dividida por cero' es un proyecto que une el trabajo de Juan Genovés con el de sus hijos Ana, Pablo y Silvia. Disciplinas A las pinturas de Juan Genovés se suman las esculturas e instalaciones de Ana, las fotografías de Pablo y los vídeos de Silvia.

-Mi hermano Pablo, que es fotógrafo, quería hacer una exposición en el Niemeyer. Carlos Cuadros (director del centro) le dijo que por qué no exponíamos todos juntos en la cúpula, una idea que siempre ha estado flotando en la familia. Siempre había uno que decía no, quizá por que no nos compararan. Ahora todos estamos más asentados en nuestro trabajo y eso no nos afecta.

-¿Cómo fue el trabajo para ponerla en pie?

-Todos tenemos disciplinas diferentes, quizá el subconsciente nos alejó de los territorios que tocaba nuestro padre, pero lo vi muy claro enseguida; lo que no queríamos es que fuera una exposición sobre la familia. Se lo comenté a todos y me dieron carta blanca. Trabajar con su obra es como hacerlo con la esencia de lo que es una persona, les he conocido más de lo que ya les conocía. He tenido un contacto con ellos muy especial.

-¿Cuál es la idea que vertebra la exposición?

-Es una paradoja, un contraste entre dos elementos que tienen que convivir juntos: lo racional y lo que se nos escapa, lo inefable, aquello a lo que no podemos poner palabras. He buscado piezas en las que veía eso.

-Y han creado una instalación específica.

-Es una colaboración entre mi padre, mi hermano y yo, una reflexión sobre el cuadro de 'El abrazo', del que se ha hablado mucho últimamente. Versa sobre la idea de esta obra como símbolo. A veces lo veo en la tele con un político delante que lo está usando y te da mucha impresión, porque sus ideas no son las de 'El abrazo'. Intentamos expresar que un símbolo es como una especie de cáscara en la que otros pueden poner contenido.

-¿Les molesta ese uso?

-Te da mucha impresión cuando la ves en televisión. Es una sensación muy rara. Estamos viviendo un momento en el que nos planteamos qué es la democracia. En la sala de Juan se muestran cuatro obras de ahora, de la crisis de la democracia, de lo que debemos hacer con la libertad. Nos estamos dando cuenta de que la democracia es más difícil de lo que pensamos.

-¿El espectador podrá ver esa evolución?

-En el trabajo de mi padre, sí. Hay una habitación que la llamo 'del mal rollo', la de la etapa del franquismo. Luego ves que las obras se vuelven más pop, cuentan cosas dramáticas, pero con unos colores más alegres. Así hasta la época contemporánea. Se ve toda una trayectoria política de un artista que comunica el momento que vive.

-La arquitectura de Niemeyer, ¿se lo ha puesto fácil?

-La exposición es en realidad de cinco artistas, porque la arquitectura de Niemeyer no es funcional, todo el rato te pone problemas, te fuerza a buscar soluciones. Es como una colaboración con otra persona. Cómo la pared me ha obligado a colgar los cuadros me parece maravilloso, les da un gran dramatismo.