Dionisio González dispara a PhotoEspaña

GIJÓN. Martes, 16 abril 2019, 00:12

PhotoEspaña, el festival que cada año pone luz sobre la creación fotográfica contemporánea, calienta motores ante una cita que abrirá sus puertas en varias sedes de Madrid el próximo 5 de junio para quedarse hasta el 1 de septiembre. Hay también una extensión santanderina y en ambas, a través del programa Off, hay presencia asturiana por partida doble: Dionisio González y Raúl Hevia.

El prestigiosísimo fotógrafo gijones Dionisio González, que ha ido dando pasos de gigante en el mundo del arte de la mano de la galería Ivorypress de Elena Ochoa, recala en Madrid el próximo 29 de mayo con 'Concrete Island', que se podrá visitar hasta el 27 de julio y que recopila una serie de trabajos que estudian los aspectos y consecuencias distópicas de los impulsos arquitectónicos diseminados por Europa a principios de los años cincuenta.

La arquitecturas se dejan mecer y querer por la cámara de este artista nacido en Gijón en 1965, que vive en Sevilla, donde ejerce como profesor en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de la ciudad hispalense. Tiene un currículo que asusta este creador, que no hace demasiado tiempo colgó su obra en la galería gijonesa Vigil-Escalera. Con importantes premios en su haber, su trabajo se ha expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, el Museum of Contemporary Photography en Chicago, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Folkwang Museum en Essen, el Museu de Arte de Sao Paulo o el Museum of Contemporary Art en Toronto.

Además de la exposición de Madrid, González forma parte del programa que se pondrá en marcha en Santander y presentará en la galería Siboney 'Inter-acciones'. Del 5 de mayo al 10 de junio, y en blanco y negro, se exhiben arquitecturas ficticias, precarias y misteriosas, que aparecen injertadas en hábitats dispares. El artista reflexiona aquí sobre el abandono y la interacción de la naturaleza con el aparato arquitectónico.

Dentro del programa Off, en otra galería cántabra, José de la Fuente, el artista Raúl Hevia (Oviedo, 1965) presenta 'Curso de hipnotismo por correspondencia'. Se inaugura el 26 abril y se clausura el 8 junio 2019. Artista, crítico y comisario, juega con la narración, con la palabra, y con el lenguaje plástico, y en esta ocasión lo hace a través de un 'Curso de hipnotismo por correspondencia', en el que se revelan técnicas, instrucciones y metodologías para hacerse con la voluntad del otro.