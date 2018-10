Edgar Plans cuelga su obra en Italia, Corea y Suecia 'Street artist', una de las obras de Plans que viajará por el mundo. El gijonés participa en dos ferias, una en Seul y otra en Estocolmo, así como en una colectiva en Imola antes de su individual de noviembre en Madrid PACHÉ MERAYO GIJÓN. Martes, 2 octubre 2018, 00:14

Edgar Plans, el pintor gijonés al que nacieron en Madrid (1977), va afianzando cada vez con más fuerza el carácter universal de su obra. Y para demostrarlo, exhibe en su agenda de trabajo tres nuevas citas con el mundo. Una, la primera, en Corea del Sur, en concreto en una feria de arte de Seul; otra en Italia, en una exposición colectiva que abrirá sus puertas en Imola, localidad de Bolonia, y la tercera y última en la capital de Suecia, en Estocolmo, donde le esperan también las paredes de otra feria de arte.

La obra de Plans, singular y extraordinariamente personal, se ha mantenido desde el comienzo fiel a una cierta fascinación por el legado pictórico del malogrado Basquiat y a la vez rendida plenamente a su propia visión del mundo, entre infantil y absolutamente madura, en la que el color, la materia, la energía y los héroes y antihéroes conversan con el espectador. A veces, muchas veces, también con palabras pintadas.

Este mismo mes recién estrenado harán parada sus personajes de lienzo en la Feria Internacional de Kiaf, en Seul. «Una de las grandes citas asiáticas», dice el propio creador, que en este evento, que abre sus puertas mañana y se prolongará hasta el viernes, será el encargado de ocupar el estand de la galería catalana Pigment Gallery en colaboración con su sede barcelonesa Miquel Alzueta Gallery, con la que él trabaja desde hace tiempo.

Y de Corea a Italia. En ese caso no es una reunión ferial, sino una exposición que, comisariada por Sasha Bogojev de la revista de arte 'Juxtapoz Magazine', le ha reclamado, junto a cinco artistas de otros continentes, para hablar con sus pinturas del arte callejero llevado a las paredes de las galerías. En este caso a las de Tales of art gallery de Imola. Y para rematar el mes, entre los días 11 y 14, Edgar Plans se estrena en otro país, Suecia. En la Affordable Art Fair of Stockholm, donde colgará su obra en el estand de nuevo de la galería Miquel Alzueta, que le ha paseado ya en más ocasiones fuera de España.

Será este, dice, «un mes intenso» que le ha llevado todo el año de constante trabajo en su taller. Un trabajo y un viaje que culminará con una nueva exposición, esta ya nacional e individual, en la galería Marita Segovia de Madrid en noviembre.