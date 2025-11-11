El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El arista visual y sonoro inauguró ayer su proyecto en el Barjola. J. C. Román

Los colores de la naturaleza vibran en el Barjola entre el re y el re bemol

Edson Zampronha presenta en la capilla de la Trinidad su proyecto visual y sonoro 'Resonancias en color naranja'

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:58

Comenta

La capilla del Museo Barjola se ha teñido con pinceladas de naranja que se ven y también se escuchan. El compositor, artista y profesor ... de musicología en la Universidad de Oviedo Edson Zampronha ha encontrado el sonido equivalente al tono de su pincel y lo afina sobre un re imperfecto –que tiende a bemol– en el que vibran sonidos de gaitas, un grillo, unos pies que pisan hojas, un piano o una campana y que se activan, gracias a un sistema de sensores, cuando el público interactúa con la obra y el espacio, pero sin seguir nunca un patrón. «La música que escuchamos no está pregrabada, sino que se va formando», explica el artista, de forma que cada usuario vivirá una experiencia personal e irrepetible.

