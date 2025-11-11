Los colores de la naturaleza vibran en el Barjola entre el re y el re bemol Edson Zampronha presenta en la capilla de la Trinidad su proyecto visual y sonoro 'Resonancias en color naranja'

Inés Barea Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 21:58 Comenta Compartir

La capilla del Museo Barjola se ha teñido con pinceladas de naranja que se ven y también se escuchan. El compositor, artista y profesor ... de musicología en la Universidad de Oviedo Edson Zampronha ha encontrado el sonido equivalente al tono de su pincel y lo afina sobre un re imperfecto –que tiende a bemol– en el que vibran sonidos de gaitas, un grillo, unos pies que pisan hojas, un piano o una campana y que se activan, gracias a un sistema de sensores, cuando el público interactúa con la obra y el espacio, pero sin seguir nunca un patrón. «La música que escuchamos no está pregrabada, sino que se va formando», explica el artista, de forma que cada usuario vivirá una experiencia personal e irrepetible.

Preside la sala una gran lona «que no es ni figurativa ni abstracta», sino que recuerda quizá a la escritura japonesa –de la que confiesa nutrirse el autor– y que termina en una línea inspirada en las últimas etapas de Miró. Convive en el espacio con una pieza abstracta, con la fotografía de unas hojas, con una pintura de su pasado y con un gramófono. Todo vibra en su conjunto y conduce hacia la pieza central, que simboliza «el ideal, el objeto estético que estoy buscando». Tampoco el soporte es casual, pues a través de él «soy capaz de pensar la creación artística», dice, y por eso se refugia en la lona, en la fotografía, el lienzo y el cartón pluma y los entrelaza para materializar un concepto tan vibrante, abstracto y concreto como es la percepción y la vivencia de un color, sea la que sea para cada cual. «Aquí lo que uno escucha es su propia acción», desvela. «Yo existo en el mundo y el mundo me responde de una manera concreta», así que deja que su obra haga ese mismo regalo al espectador.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión