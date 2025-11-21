Luz y cámara para mundos sobre papel

Del Támesis a Chernóbil, de la fotografía puramente documental a la estrictamente artística. Los Encuentros Fotográficos de Gijón alzan el telón el próximo día ... 27 con una nómina destacada de propuestas visuales que se dispersarán por toda la ciudad, del Antiguo Instituto, a Laboral Centro de Arte pasando por el Museo Barjola, que se ha incorporado en el último momento a una cita a la que nunca falla, y el Centro Municipal de la Arena. Como es norma, habrá exposiciones, presentaciones de libros, conferencias y en Gijón estarán nombres tan destacados como los de Joan Fontcuberta o Juan Manuel Castro Prieto.

La primera de las exposiciones en abrir sus puertas asomará el frío de Bielorrusia al otoño asturiano. Iñaki Izquierdo Muxika, que en 2022 ya estuvo en Gijón como ganador de la beca de Nuevos Talentos, vuelve ahora con uno de sus proyectos documentales, el dedicado a Chernóbil. Es ese también el título elegido para la muestra que se inaugura el jueves 27 en el Centro Municipal de la Arena. Realizado entre los años 2013 a 2018 con el fin de apoyar a las asociaciones que organizan acogidas de menores, el trabajo se centra en la vida cotidiana en Bielorrusia sin mirar hacia la radioactividad. «Es un relato que coloca al espectador ante semejantes. Las imágenes buscan hacer sentir la experiencia de estar ante los motivos fotografiados. Para ello utiliza un lenguaje fotográfico directo, con imágenes sencillas, libres de efectismo, en busca de la naturalidad de la escena para dotarla de verosimilitud, y que a la vez constituye un testimonio. La excelencia del proceso creativo lleva al espectador a adentrarse en el tema, atrapando su mirada al ser interpelado por los protagonistas y sus acciones», dice sobre este trabajo su comisaria, Charo Ruiz Dávila.

El viernes será cuando se inaugure en el Antiguo Instituto la muestra de Irene del Pino, también ganadora previa de Nuevos Talentos, una española que vive a caballo entre Gran Bretaña y España, que retrata en 'The River' el Támesis entre 2020 y 2022. No se recrea en el inicio del río ni en su majestuoso paso por Londres, sino que la cámara enfoca a una de esas zonas fronterizas de la urbe con gentes viviendo en los márgenes. En cualquier caso, las áreas sobreexplotadas se mezclan con parajes de gran belleza.

Se ofrece, pues, una mirada desconocida y en cierto modo inédita sobre ese río, el más importante del país, que transita a lo largo de casi 350 kilómetros desde los montes de Cotswold hasta formar un estuario en el mar del Norte.

Hay una muestra muy especial que llega ese mismo día al Museo Barjola y que es la de Tofiño, que lleva por título 'La mirada limpia de un fotógrafo ejemplar'. Será el museo que mira al puerto deportivo el lugar para contemplar la obra del conquense Vicente López-Tofiño, un creador que domina la técnica, que derrocha intuición y atesora un inmenso talento. Son cuarenta años de trayectoria los que avalan las instantáneas de quien mira con honestidad al mundo con imágenes que transitan de la India a Nueva York. «Cuando trabaja, no abandona nunca el ámbito de la verdad. Sabe que en la realidad se contiene todo y que solo es necesaria la pasión, el instinto y el talento para descubrirla», señalan desde los Encuentros, que destacan su afán, su tesón y su gusto por captar la belleza de los rincones más humildes.

La exposición de la beca de Nuevos Talentos emigra este año a Laboral Centro de Arte para mostrar el trabajo de Tony Lorenzo, un granadino de Motril que se mueve entre la narrativa visual y la poesía fotográfica. Reside en Oxford este creador que presenta en Gijón 'El viajero'. Así lo define su autor: «Es un diario en el se analiza el concepto del paso del tiempo y las conexiones en mi memoria a partir de las relaciones personales/familiares, partiendo del concepto de un recuerdo olvidado y avanzando hacia un presente en el que nos situamos como visitantes».

Grandes nombres de la fotografía española, con presencias asturianas incluidas como las de Dionisio González y Soledad Córdoba, se suben a las paredes de la Galería Aurora Vigil-Escalera, que todos años se suma los Encuentros Fotográficos. Esta tiene abierta ya desde que acabó octubre 'Diez años de fotografía', una retrospectiva que reúne a muchos de los grandes de la fotografía que han pasado por la sala, como Isabel Muñoz, Chema Madoz, Juan Manuel Castro Prieto, Pablo Genovés, Alejandra Glez, José María Mellado, Paula Anta, Rosa Muñoz, Laura Torrado, Marta Soul y Eugenio Recuenco.

Hay actividades múltiples más allá de las puramente expositivas entre el 27 y el 30 de noviembre, como las conferencias en el Centro de Arte de Lúa Ribeira y Ariadna Arnés o presentaciones de libros como 'La fotografía que se rebela' de Joan Fontcuberta, sin olvidar que siempre hay homenaje y reconocimiento y esta edición es para César Lucas, uno de los referentes del fotoperiodismo español.