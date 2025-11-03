El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jesús Carmona actúa este viernes en Escena Xixón. E. C.

Escena Xixón se rinde al flamenco

El programa escénico acerca a Gijón a Jesús Carmona, Chicharrón Circo Flamenco y Sara Jiménez en una programación que se completa con música, cine y exposiciones y con compañías asturianas para cerrar el año

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:55

Escena Xixón cierra el año con ritmo flamenco, con toda la belleza de un arte patrimonio de la humanidad y que une «cante, baile y ... toque», en palabras de la concejala de Cultura de Gijón, Montserrat López, que tildó en la presentación de «maravillosas» las tres propuestas que se servirán durante este mes de noviembre en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.

