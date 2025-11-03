Escena Xixón se rinde al flamenco

Escena Xixón cierra el año con ritmo flamenco, con toda la belleza de un arte patrimonio de la humanidad y que une «cante, baile y ... toque», en palabras de la concejala de Cultura de Gijón, Montserrat López, que tildó en la presentación de «maravillosas» las tres propuestas que se servirán durante este mes de noviembre en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.

La primera de ellas, 'Unidos', de Jesús Carmona, Premio Nacional de Danza en 2020 y que ha sido considerado el mejor bailarín del mundo. Con compañía propia desde 2006 saldrá a escena este mismo viernes, a las nueve de la noche. Se propone revistar los palos del flamenco tradicional desde una mirada conceptual y sin perder ni la estética ni el poso y el peso del pasado.

Chicharrón Circo Flamenco, que ya pisó ese mismo escenario en Feten, donde se llevó el premio al mejor espectáculo de noche, vuelve con 'Empaque', que transita la poesía del circo, el flamenco y el humor. Será este sábado, a las 21 horas.

Sara Jiménez, con 'Ave de plata' llega el domingo (20 horas) con el aval de cinco nominaciones a los Premios Max y una propuesta de danza contemporánea que se mece entre lo íntimo, lo personal, los mitos y se reflexiona al tiempo sobre el flamenco en todos sus ángulos, de la tradición a la identidad sin dejar de lado su aura experimental.

Esta apuesta por el el flamenco se complementa y completa con otras actividades, con el concierto que Rafael Riqueni ofrece este mismo miércoles en el Centro Municipal Gijón Sur con entrada libre o el que ofrecerá el jueves Emilio Ribera con su cuarteto en el Centro Municipal de El Llano. Hay también cine en el marco de Arte en el Barrio y una actuación de Jazz en el Centro con Lorenzo Moya Flamenco Trío que está programado para este jueves en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Ribera estará también el jueves en el Teatro Jovellanos con 'Arrancarse'.

De la mano de la Fundación Secretariado Gitano se inaugura este mismo jueves en la Escuela de Comercio la exposición '600 años del pueblo gitano. Una historia compartida'.

Escena Xixón programa igualmente a compañías asturianas. El 23 de noviembre, en el Museo Casa Natal de Jovellanos, Luz de Gas presentará 'Cartas a Lorca'. El viernes 29, será el turno de Teatro del Cuervo y Pájaros Pintados, que representarán en el Centro de Cultura Antiguo Instituto 'Destroyando'. El sábado 29 se celebrará, de la mano de Dramática Insania, un combate de textos teatrales también en el Antiguo Instituto. La última de las funciones se programa para el 5 de diciembre en Gijón Sur con 'Saudade', de la Westia Producciones, un espectáculo con la firma de Ici Díaz en torno a la figura de Pessoa.