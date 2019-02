Escenas viajeras

Que el teatro no tiene fronteras es una realidad. Pero hay quienes hacen de esa máxima una misión vital. El dramaturgo, director y actor gijonés Marco Magoa es uno de ellos. De Dinamarca a Egipto pasando por Jordania, Estados Unidos o Marruecos ha llevado su manera de entender la escena, con compromiso, con valores en cada palabra y en cada gesto, Magoa, que ha pasado unos días ensayando en Gijón 'Camino del aserradero', un texto que lleva su firma y que ya se pudo ver en versión reducida en Nueva York y Londres. No será hasta el 29 de mayo cuando se suba a las tablas del Teatro Jovellanos una aventura teatral que presenta tres monólogos que exploran asuntos oscuros del hoy y se exponen ante la mirada de un hikikomori, esos japoneses que viven encerrados en su habitación absorbidos por completo por la tecnología. La pederastia y el suicidio son algunos de los asuntos que salen a escena con voces dispares dándoles vida. Magoa protagoniza uno de los monólogos; el actor inglés Maxwell Chartey, otro; la actriz española Ruth Salas, el tercero. Y con ellos, de principio a fin y en la escena final, reveladora y demoledora, el actor de origen japonés Kunihito Tomita González, en el rol del hikikomori.

En la ESAD ha ido tomando forma la producción teatral, que cuenta con el trabajo de tres estudiantes de la Escuela de Arte Dramático, Ici Díaz, Almudena Fernández y Pablo Ramón. Será esta la primera ocasión en la que la versión completa y final de la obra vea la luz en España, pero no en el mundo. Porque Magoa está a punto de tomar rumbo a Estados Unidos, donde primero, en Nueva York, en el Centro de Investigaciones Performáticas de Brooklyn, estrenará el 15 de marzo 'Sex (he) sagon', un espectáculo sobre poesía mística en el que participan un refugiado sirio, una trabajadora del sexo y el propio autor. A continuación, viajará a la Universidad de Idaho, donde montará 'Camino del aserradero' con quince estudiantes de arte dramático de la institución académica estadounidense, donde dará conferencias, talleres y seminarios. No es la primera vez que le reclaman en Idaho, donde ya presentó 'Mare Nostrum', su obra dedicada a los miles de muertos en el Mediterráneo y que forma parte de una trilogía.

América es el destino en este 2019, pero Magoa acaba de llegar de Túnez, donde estrenó a mediados de enero 'Tus montes, mis versos', un espectáculo producido por la Embajada de España y el Instituto Cervantes con poesías de las autoras españolas de la generación del 27. Contó también el espectáculo, que se desarrolló en el Teatro Municipal de Túnez, con la actriz gijonesa de padre iraní Yasmin Sadegui, para quien resultó una experiencia única tomar parte en la función. Lo de Túnez llegó poco después de estrenar en el Teatro Nacional de Rabat 'El viajero'.