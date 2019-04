«No soy de estallar. Mi volcán es interior» Alfonso Palacio, en el parque fluvial, «que tiene algo zen», una filosofía que le atrajo un tiempo. «Ahora he descubierto que soy más hegeliano, más lineal que circular». / JOAQUÍN PAÑEDA El director del Bellas Artes, «obsesivo para el trabajo», pasea, corre y juega con sus dos hijos y con su perro Rothko en los alrededores de su casa Alfonso Palacio «vacía la cabeza» en el parque fluvial gijonés tras «jornadas maratonianas» AZAHARA VILLACORTA Domingo, 28 abril 2019, 01:44

Alfonso Palacio (Gijón, 1975) no está de acuerdo con esa «frase hecha» que sentencia que la paternidad te cambia la vida. «Como mucho, te la mejora». Y él empezó a notarlo hace seis años, cuando nació su primer hijo, Javi, casi al mismo tiempo que él asumía la dirección del Museo de Bellas Artes de Asturias. «Todo a la vez».

A su primogénito se unió hace quince meses la pequeña Sofía, que dicen que es clavada a él. Y, desde entonces, la prioridad en su escaso tiempo libre son ellos. Y, por eso, elige enmarcar para la posteridad el parque fluvial gijonés, justo al lado de su casa y del que habla auténticas maravillas: «Es una zona preciosa, un privilegio para los que vivimos allí. El lugar donde, después de maratonianas jornadas de trabajo de lunes a viernes, puedo descansar los sábados y los domingos. Un sitio casi idílico. Una de las mejores cosas que se han hecho en Gijón en los últimos treinta años. Allí paseamos, jugamos al fútbol o andamos en bici. Un enclave a diez minutos de las parroquias más bonitas del concejo, donde ir a tomar unas sidras, y que, además, al estar en la periferia, no ha sido pasto de botellones».

Allí lo podrán ver acompañado por su perro Rothko o haciendo también algunos kilómetros como buen «corredor trotón», nunca 'runner'. Una actividad que le sirve «para canalizar el estrés y la ansiedad y desconectar. Para vaciar por completo la cabeza y reponer fuerzas» y que ejerce un poderoso «efecto terapéutico». Lo tiene comprobado: «Cuando termino de correr, estoy de muchísimo mejor humor que cuando empiezo».

Su equipo más cercano sabe que lo necesita, porque el director del Bellas Artes se reconoce «obsesivo en el trabajo, muy de estar encima de las cosas y un poco pesado. Como esos profesores que repiten una y otra vez las cosas». Una de esas personas en las que la procesión va por dentro: «Hay volcanes que engañan. Yo puedo parecer calmado y estar por dentro en ebullición. No soy de prontos. Mis volcanes son interiores y a veces generan tensiones raras».

No es para menos, porque, si tuviese que resumir los últimos seis años, necesitaría muy pocas palabras: «Trabajo, trabajo y más trabajo. Y los lunes, vuelta a empezar. La gente piensa que el trabajo del director del Bellas Artes es eminentemente intelectual, pero también es visual, sensorial, además de haber detrás de él un tremendo desgaste físico».

Son semanas en las que llega a casa «a dar las cenas y acostar» a Javi y Sofía, pero no se agobia ni hace planes de futuro: «Trato de que haya más calidad que cantidad en mi tiempo con ellos y no planifico mucho. Dejo que la vida siga su curso. Creo que es importante avanzar, pero sin forzar las cosas. Que todo discurra de manera natural manteniendo la fidelidad a tus ideas y a la gente por la que apuestas. Eso sí: procuro estar siempre muy atento y muy abierto, porque creo que la desatención y la indiferencia son ventanas por las que entra lo peor en el mundo».

Así que ahí lo seguirán viendo, viajando al corazón de Oviedo como buen asturiano del área central, porque, «afortunadamente», su puesto «no depende de vaivenes políticos, pero si no estaría igual de tranquilo». En autobús o como copiloto de su mujer, Carmen, «fuerte e independiente»: «Aunque tengo carné, no conduzco, porque descubrí que en la carretera me abstraía, que ejercía en mí un efecto casi hipnótico muy peligroso». Dirigiendo la mayor pinacoteca asturiana sin prisa pero sin pausa y con la mente puesta en gestionar «un patrimonio que hemos recibido de generaciones anteriores y que hay que salvaguardar para los que vengan». Y, al volver a Viesques, encontrarse a Sofía ya dormida y al mayor jugando con los Lego: «El otro día hizo cinco esculturas con piezas y escribió en un cartel: 'Museo de Javi. No tocar'».