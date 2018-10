El Evaristo Valle suma una carnavalada inédita Obra procedente de la colección particular que se ha incorporado en depósito al Museo Evaristo Valle. El óleo, con fondo sintético y escenario minero, completa el discurso sobre el Antroxu del pintor gijonés El museo gijonés incorpora en depósito una obra de finales de los años veinte de una colección particular M. F. ANTUÑA GIJÓN. Martes, 30 octubre 2018, 00:21

'Carnavalada en la mina' es el título del óleo sobre lienzo que el Museo Evaristo Valle incorpora a sus fondos como depósito procedente de una colección particular. Se trata de una obra inédita, nunca antes expuesta y desconocida hasta la fecha incluso para Gretel Piquer Viniegra, la máxima experta en el pintor gijonés y autora de una tesis doctoral sobre su figura. Tiene unas medidas de 46x55 centímetros y se muestra ya en el museo de Somió en la sala dedicada a las carnavaladas.

«Es una pieza interesante porque completa lo que es el discurso del carnaval en la sala del museo, estamos ante una obra de los años veinte, treinta, una carnavalada de ambiente industrial, yo díría incluso un escenario minero», apunta Gretel Piquer, que explica cómo mantienendo las características de la carnavalada del momento se avanza hacia nuevas miradas. «Hay figuras en primer plano en posiciones danzantes, con los ropajes habituales y en contraste los fondos son más sintéticos», concluye la experta, que cifra en una decena las carnavaladas que atesora la institución cultural.

Es una carnavalada de invierno que, muy probablemente, pudo pintarse sobre un óleo utilizado con anterioridad. «La capa de pintura es muy gruesa, no permite ver que haya algo debajo, pero probablemente pueda ser un óleo recuperado de una pieza un poco mayor, porque no es una medida habitual en Valle». Se advierte, además, la influencia de Gauguin en la obra del artista gijonés.

El depósito no tiene una duración concreta, pero se espera que se mantenga en la fundación que vela por el legado de Valle durante un plazo largo. Se continúa con esta incorporación el trabajo que desde hace años se lleva a cabo con el ánimo de descubrir al público obras hasta ahora desconocidas del artista. «Probablemente esta pieza se adquirió y no hubo posibilidad de mostrarla al público, como tantas que continúan inéditas», explica Piquer. No son extrañas estas situaciones y de ahí el programa 'La obra invitada' que trata de sacar de colecciones particulares piezas que puedan tener interés para permitir que los amantes de la pintura puedan verlas.