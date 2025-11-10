El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
El presidente del Principado, Adrián Barbón, junto a los cuadros devueltos este lunes. E. C.

La familia de Pedro Rico recupera dos cuadros que la dictadura franquista nunca deolvió

El Museo de Bellas Artes de Asturias hace entrega de 'El vendedor de periódicos', de José Jiménez Aranda, y 'El merendero', de Ángel Lizcano. «Es de justicia», defiende Barbón

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:22

Comenta

Vuelven a casa. O, mejor dicho, vuelven a las manos a las que siempre pertenecieron. 'El vendedor de periódicos', de José Jiménez Aranda, y 'El ... merendero', de Ángel Lizcano, son dos de las pinturas que habían sido depositadas en 1941 en el entonces Museo Provincial de Oviedo y que desde 1979 formaban parte de los fondos del Museo de Bellas Artes de Asturias. Hasta ahora, estas leves pinceladas eran todo lo que se sabía de su origen. Pero este lunes, en un acto «de justicia, de reparación y de memoria» –en palabras del presidente del Principado–, fueron devueltas a los herederos de su propietario, Pedro Rico, a quienes le fueron incautadas en 1938 por la Junta del Tesoro Artístico del gobierno republicano con el objetivo de protegerlos durante la Guerra Civil. Pasaron entonces por distintas instituciones culturales durante el franquismo, pero nunca regresaron con su dueño, que fue alcalde de Madrid durante la Segunda República.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  2. 2 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  3. 3

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
  4. 4

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  5. 5 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  6. 6 Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón
  7. 7 La gripe se dispara en Asturias, aunque lo peor vendrá antes de Navidad
  8. 8 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  9. 9

    Las izquierdas pactan en Asturias una reforma del IRPF: sin nuevas subidas a las rentas altas y cerco a los grandes tenedores de viviendas
  10. 10 Nuevo avance contra el cáncer: investigadores asturianos identifican una diana terapéutica para tratar tumores de cabeza y cuello

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La familia de Pedro Rico recupera dos cuadros que la dictadura franquista nunca deolvió

La familia de Pedro Rico recupera dos cuadros que la dictadura franquista nunca deolvió