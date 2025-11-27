El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Vista de la exposición en Miami.

La Fundación María Cristina Masaveu inaugura espacio expositivo en el Brickell Key de Miami

La primera muestra incluye obras de José María Sicilia, Luis Claramunt, Hugo Fontela o Albert Pinya

A. F.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:47

Comenta

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson estrena nuevo programa expositivo internacional en Miami gracias a un acuerdo con el Espacio Brickell Key Centre. Con ... la vocación de mostrar el arte español contemporáneo fuera de nuestras fronteras, el ciclo Arte contemporáneo español de la Colección FMCMP presenta una selección de obras recientes que acercan al público estadounidense la creación artística española actual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  4. 4 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  5. 5

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  6. 6

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  7. 7 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  8. 8 Rescatan a un hombre tras caerse en una zona escarpada de La Peñona de Salinas
  9. 9 Las entidades sociales de Gijón asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras
  10. 10 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Fundación María Cristina Masaveu inaugura espacio expositivo en el Brickell Key de Miami

La Fundación María Cristina Masaveu inaugura espacio expositivo en el Brickell Key de Miami