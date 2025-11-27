La Fundación María Cristina Masaveu inaugura espacio expositivo en el Brickell Key de Miami
La primera muestra incluye obras de José María Sicilia, Luis Claramunt, Hugo Fontela o Albert Pinya
A. F.
Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:47
La Fundación María Cristina Masaveu Peterson estrena nuevo programa expositivo internacional en Miami gracias a un acuerdo con el Espacio Brickell Key Centre. Con ... la vocación de mostrar el arte español contemporáneo fuera de nuestras fronteras, el ciclo Arte contemporáneo español de la Colección FMCMP presenta una selección de obras recientes que acercan al público estadounidense la creación artística española actual.
El principal objetivo de la iniciativa es presentar la obra de autores emergentes junto a la de artistas de reconocida trayectoria. Esta primera exposición reúne nueve obras de José María Sicilia, Luis Claramunt o Miguel Ángel Campano, junto a piezas de creadores más actuales, como Ana Barriga, Miguel Caravaca, Hugo Fontela o Albert Pinya.
