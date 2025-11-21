El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
Algunas esculturas instaladas en la galería gijonesa.
Exposición de Sahatsa Jauregi en la galería ATM de Gijón

Formas que toman cuerpos

La artista brasileña muestra en la galería ATM el resultado de una residencia desarrollada durante los meses de junio y julio de este año

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

Sahatsa Jauregi (Itaparika, Brasil, 1984) aterrizó en Gijón este verano para desarrollar durante dos meses un trabajo escultórico que, hasta hoy, se ha ... desplegado como en un jardín de hierro fundido por la gijonesa galería ATM. Sugerentes y orgánicas, sus esculturas se expresan con la contundencia de la línea recta y la solidez de los volúmenes cerrados. Pero en ellas, entre aristas y huecos, se esconde una reflexión profunda sobre la manera en que el cuerpo femenino se hace presente, ocupa lugar, resuena o se repliega en su interacción con el espacio que habita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  2. 2 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la Autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  3. 3 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  6. 6 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  7. 7

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  8. 8 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  9. 9

    Protesta en Asturias de los geriátricos privados: «Hay mañanas que sola tengo que levantar a 19 residentes con gran dependencia»
  10. 10

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Formas que toman cuerpos

Formas que toman cuerpos