García de Marina, a ambas orillas del Atlántico

Ni la belleza ni el ingenio conocen de fronteras. Quizá por eso, durante buena parte de este verano, el arte del fotógrafo gijonés García de ... Marina podrá disfrutarse a ambas orillas del Atlántico. Poesía visual cargada de simbolismo con sello asturiano en Portugal, a un lado, y en Argentina, al otro. Así de extensos son los dominios de estas creaciones, algunas de las cuales, las que ya atraen miradas en Oporto, pueden ser vistas y pensadas desde el pasado sábado, cuando se inauguró la muestra 'Inocentes'.

«Un proyecto que tiene la poesía visual como lenguaje vehicular y pretende reflexionar sobre los derechos humanos». Así define el propio autor el trabajo que cuelga de las paredes del Centro Portugués de Fotografía. Y no son unas paredes cualquiera. El imponente edificio no es otro que la antigua cárcel y tribunal de Relação y por ello este trabajo, al tratar la vulneración de los derechos humanos, dialoga con el espacio como no podría hacerlo en ningún otro.

Una obra de la muestra 'Inocentes'.

Esta exposición permanecerá abierta a los ojos curiosos y las mentes inquietas que quieran perderse en ella hasta el 12 de octubre. Está organizada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón y su comisario es su director, Aitor Martínez Valdajos. Peones que sostienen a las élites, que sobreviven en un caos de cristales rotos, balas que sostienen al rey... El ajedrez ha servido fielmente al propósito del fotógrafo: las piezas de cristal transmitiendo la fragilidad y vulnerabilidad del ser humano y la desnudez del escenario ensalzando su soledad.

Ampliar Creación del proyecto 'A halt to survive'.

Pero no viajará a la Bienal Argentina de Fotografía Documental. Para la muestra de Tucumán, García de Marina reserva 'A Halt to survive-(Pandemic Times)', que aborda lo acontecido en el mundo durante y tras la pandemia del coronavirus y cómo esta cambió la forma de vivir y de morir. Durante el mes de agosto, quienes la visiten podrán revivir aquella rutina llena de incertidumbre que fue, también, motivo de inspiración.

Todo ello, después de que el MoMA de Nueva York haya decidido incorporar el libro del asturiano, 'Crónicas de un viaje', a su prestigiosa biblioteca. Casi nada.