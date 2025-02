«Hay mucha gente que se está perdiendo el Bellas Artes. Atraerla sería un éxito»

A. VILLACORTA OVIEDO. Jueves, 7 de noviembre 2019, 00:22 | Actualizado 03:35h. Comenta Compartir

Entre 'alfonsos' anda el juego. Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, le lanzó el guante y Alfonso Martínez (Oviedo, 1955) lo recogió sin dudarlo. Este ingeniero y diplomado en administración de empresas que estuvo veinte años en Madrid y ahora lleva otros tantos en Asturias, es el presidente de la nueva asociación de amigos de la gran pinacoteca asturiana, que pisó por vez primera en la treintena. Ahora quiere tener un millón de amigos. «Y amigas», aclara.

-¿Qué hace un ingeniero embarcándose en esta aventura?

-Yo creo que todas las personas tenemos una vertiente humanista. A todos nos gusta el cine, la música, la pintura, la escultura... Y no por ser ingeniero dejas de ser persona.

-Entonces, lo de la mente cuadriculada queda desmentido.

-(Risas) Pienso que la mente cuadriculada la tienen los que no son ingenieros que creen que los ingenieros tenemos una mente cuadriculada. Porque, como en todas las profesiones, hay de todo.

-¿Cómo se decidió a dar el paso?

-Soy amigo del Prado y siempre pensé que, aparte de disfrutar del Bellas Artes, echaba en falta esto. Así que se lo comenté a Alfonso Palacio y me dijo que estaba trabajando en ello. Después, se acordó de mí y me llamó. Vine a colaborar y a aportar mi experiencia personal y profesional y luego pensaron: «Bueno, al peor de todos lo hacemos presidente» (Ríe).

-¿Venía mucho por aquí?

-Menos de lo que me gustaría, pero sí. Siempre que puedo, vengo y traigo conmigo a otra gente. Y siempre que viajo me gusta visitar museos.

-¿Tiene alguna obra predilecta?

-Me gustan todas. Cada vez que me planto ante una, digo: «Esta es la que más me gusta». Pero, de repente, veo otra y cambio de opinión.

-¿Por dónde van a empezar?

-Por presentarnos. El primer objetivo es que nos conozca mucha gente. Queremos reunirnos con empresas, colectivos... e incorporar al proyecto a asturianos en el extranjero, que por solo 25 euros al año podrán reforzar aún más los vínculos con su tierra. En segundo lugar, queremos conseguir amigos, cuantos más mejor, que ya han empezado a llegar. Y, por último, llevar a cabo todas las actividades que tenemos previstas para incorporar al Bellas Artes a personas que no vienen. Hay mucha gente que se está perdiendo el museo y atraerla sería un éxito. Por ejemplo, a los jóvenes, que pueden pensar que 25 euros es mucho pero, en realidad, se gastan mucho más en otras cosas. Atraerlos y fidelizarlos. Un patrimonio tan importante tiene que ser de todos.

-Convénzame de que me asocie.

-Si te haces socia, te vas a sentir mucho mejor. Es sentirte parte de algo, apoyar algo que merece la pena. Por ejemplo, creo que sería un buen regalo de Navidad.

-¿En qué actividades han pensado?

-Educativas, expositivas, adquisitivas, editoriales... También vamos a intentar promover congresos, cursos, charlas, debates y conferencias, proyectar películas y documentales, programar excursiones culturales y colaborar con otras instituciones.

-Tienen al Prado como referente. Ellos mantuvieron las aportaciones durante la crisis. ¿Ustedes temen la recesión que se avecina?

-No. El arte es independiente de la crisis porque toca a las personas. Al contrario: yo creo que el arte nos ayuda en momentos difíciles.