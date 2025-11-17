El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
Asistentes a la inauguración de la exposición de Gesto. PALOMA UCHA

Gesto reúne a una veintena de artistas en su colectiva en el Abba

La muestra, que cuenta con obra de creadores como Mabel Lavandera y Juanjo Prieto, entre otros, podrá verse hasta el próximo 16 de enero

E. C.

GIJÓN.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Hotel Abba Playa abría ayer sus puertas a la nueva exposición colectiva de la Sociedad Cultural Gesto en la que reúne a una ... veintena de artistas. Rosalina Alonso, Rafael Arroyo, Carmela Corzo, Arlé Corte, Fernando Díaz, Gelu García, Nani Julasky, Mabel Lavandera, Federico Mieres, Álvaro Noguera, Liam Eylé Perdomo, Arturo Presa, Juanjo Prieto, Sebastián Ruiz, Miguel Santomé, Benjamín Tous, Juana Ventosa, Rolan Yaman y Los Lunes AMarte compel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  3. 3 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  4. 4 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  5. 5

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  6. 6

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  7. 7 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  8. 8 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  9. 9 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  10. 10 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gesto reúne a una veintena de artistas en su colectiva en el Abba

Gesto reúne a una veintena de artistas en su colectiva en el Abba