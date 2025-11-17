Gesto reúne a una veintena de artistas en su colectiva en el Abba
La muestra, que cuenta con obra de creadores como Mabel Lavandera y Juanjo Prieto, entre otros, podrá verse hasta el próximo 16 de enero
E. C.
GIJÓN.
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
El Hotel Abba Playa abría ayer sus puertas a la nueva exposición colectiva de la Sociedad Cultural Gesto en la que reúne a una ... veintena de artistas. Rosalina Alonso, Rafael Arroyo, Carmela Corzo, Arlé Corte, Fernando Díaz, Gelu García, Nani Julasky, Mabel Lavandera, Federico Mieres, Álvaro Noguera, Liam Eylé Perdomo, Arturo Presa, Juanjo Prieto, Sebastián Ruiz, Miguel Santomé, Benjamín Tous, Juana Ventosa, Rolan Yaman y Los Lunes AMarte compel.
Por otra parte, la sociedad cultural dio ayer a conocer las instantáneas premiadas en la XXXV Muestra Man Ray de Fotografía-II Premio Gesto Natural. El primer premio ha recaído en 'Ímpetu salvaje', de Iñaki Abella Diéguez (Pontevedra), el segundo galardón ha sido para 'Morocco', de Luis María Barrio (La Rioja), y el tercero para el gijonés Pablo Baena por 'Poesía Urbana'. También gijonesa es la ganadora de un accésit Cristina Cedrón, por 'Piedras del camino'. Por último, el Premio Gesto Natural ha sido para 'Habitantes de mundos diminutos', de Iago Manoel Souto (Pontevedra). Las fotos se expondrán en el CMI de La Arena a partir del día 11.
