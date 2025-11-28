Gijón se rinde a la fotografía durante todo el fin de semana

Absoluta protagonista de un fin de semana con propuestas para todos los gustos, la fotografía ha inundado ya espacios por todo Gijón como son el ... Museo Barjola, el Antiguo Instituto o la Laboral, que concentra hoy todas las actividades de unos Encuentros Fotográficos que celebran ya su duodécima edición.

El pistoletazo de salida lo daba el jueves la inauguración de 'Chernobyl', de Iñaki Izquierdo Muxika, en el Centro Municipal de La Arena, pero era ayer cuando arrancaban con fuerza y ritmo el resto de instalaciones y exposiciones. El Antiguo Instituto concentró todas las miradas por la mañana, pues comenzaba con la presentación de la edición de este año de la revista 'Gandaya' y la inauguración de 'River', de la artista Irene del Pino, cuya cámara apunta hacia el paisaje para retratar su lado más humano y recopila aquí un trabajo realizado entre 2020 y 2022 sobre los márgenes del Támesis. Se proyectó también la conmovedora cinta 'Moonface una mujer en la guerra', que sigue el periplo vital de la corresponsal de guerra, artista y escritora Christine Spengle, dirigida por Xavi Herrero, y tras ella el público se dirigía sin prisa pero sin pausa no muy lejos de allí, hasta el Barjola, para escuchar a Vicente López Tofiño hablar de su trabajo, que ahora cuelga en las paredes del museo. Fotos de blancos blanquísimos y negros negrísimos en escenas en las que parece que el mundo se había detenido a esperar a que el artista llegase a capturarlo. «Yo cojo mi cámara y, donde vaya, procuro hacer fotos», contaba el maestro. «Normalmente lo que hago es buscar un escenario, buscar algo que cubra ese escenario y disparar cuando hay una foto que me gusta». Y he ahí el resultado. Por la tarde, la actividad se trasladaba a Laboral Centro de Arte, con las conferencias de Ariadna Arnés y Rafael Navarro y la exposición del ganador del Premio Nuevos Talentos, el granadino Tony Lorenzo, que muestra una selección de trabajos cargados de poética y narrativa visual. Y de vuelta al centro, la galería de arte de Aurora Vigil-Escalera abría las puertas de su muestra 'Diez años de fotografía', comisariada por Esther Maestre, directora de los Encuentros.

El programa continúa hoy en la Laboral con presentaciones de libros, exposiciones, conferencias, la entrega del premio EFG a la Trayectoria Fotográfica al artista César Lucas y hasta un espectáculo de danza de Pablo Dávila, para culminar mañana en el mismo lugar con el Visionado de porfolios de la Beca Nuevos Talentos.