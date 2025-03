«Hacemos rock. No hay presión, sino disfrute»

PABLO SUÁREZ Miércoles, 20 de noviembre 2019, 00:20 | Actualizado 03:40h. Comenta Compartir

Es carne de rock sin importar el precio o las consecuencias. Con la contundencia que le caracteriza, Carlos Tarque (Santiago de Chile, 1969), voz rota y deje intenso, atiende a EL COMERCIO a escasos dos días del concierto que dará en la sala Estilo, en Oviedo. Será el último bolo en Asturias de una gira que ha mostrado el Tarque más personal, más puro. Su proyecto en solitario es un canto al rock de la que es, sin lugar a dudas, una de las voces patrias que mejor ha sabido leer el género en su faceta más salvaje. Tarque es un predicador que, en esta gira, se acompaña de los mejores socios posibles.

Una alineación con Carlos Raya a la guitarra, Iván 'Chapo' González al bajo y 'Coki' Giménez a la batería es garantía de victoria por goleada. «Son superdotados. Todas las bandas se pelean por tenerlos», cuenta, orgulloso, sobre una formación que promete despeinar la capital.

-¿Por qué decidió hacer un proyecto en solitario?

-Bueno, no tiene un porqué. Es lógico en un artista querer hacer una obra propia. Llevo muchos años trabajando en una asociación, que es un grupo, y me apetecía hacer una cosa sin contar con alguien a la hora de tomar la última decisión. Creo que es algo más personal, más puro. No sientes lo mismo al pintar solo un cuadro que al pintarlo entre dos.

-Ha ido engarzando carreteras y proyectos (M-Clan, Gran Cañón, Tarque) prácticamente de seguido. ¿Qué le da salir de gira?

-Es nuestro trabajo, nuestra razón de vivir. A los músicos siempre nos gusta tocar en directo, porque es donde nos encontramos útiles, por así decirlo.

-Tarque es todo lo que usted simboliza. Rock setentero salvaje y sin fisuras. ¿Qué se puede esperar del directo?

-Lo que yo buscaba en cuanto a sonido es algo que no es nuevo y que, de tan clásico, puede ser incluso hasta show. Es rock clásico, un trío que bebe de las fuentes de Led Zeppelin, ese criterio de rock potente y guitarrero con un vocalista al frente. No obstante, no quiero ser un ejercicio de retrospección, sino una banda que bebe de esas fuentes pero hace música actual. No somos un grupo vanguardista, pero lo que hacemos es tan real que la gente se lleva esa energía.

-Imagino que a estas alturas ya no hay presión de ningún tipo.

-Yo creo que presión no debería existir nunca en la música, más allá de la que tú te pongas. Rara es la presión que se transmite en energía. No hay presión, sino disfrute.

-Si uno se para a pensar, hay pocas bandas que ofrezcan un show de rock tan puro y con esa onda.

-A lo mejor es que la moda no va por ahí, lo cual a mí me da igual. Está claro que el rock clásico en España no es 'mainstream'. Aún así a nosotros viene gente a vernos, no somos una banda 'underground' ni mucho menos. Tampoco lo pretendemos. Lo cierto es que cuando hay un festival de rock, se llena. Hay mucha oferta.

-¿Más que nunca?

-Sí. Yo creo que hay más música que nunca, más salas que nunca, más conciertos que nunca... A mí cuando me dicen 'joder, porque antiguamente...' digo que una puta mierda. En los 90 era mucho peor todo, por mucho que nos vendan esa moto. Habría otro espíritu, pero no tanta oferta.

Libertad y censura

-Últimamente lo que también hay es mucha censura.

-Yo si tuviera que ser algo sería anarquista, diría que se puede decir todo lo que quieras en las canciones. Es una cosa muy complicada. Mi opinión es que tiene que haber libertad en las cosas que digas siempre y cuando no amenaces con nombres propios o insultes de una forma muy bestia. En los 90 cuando Jorge Martínez decía 'nazis, simpáticos los nazis', todo el mundo sabía que era sentido del humor, ironía, sátira. Al final ha llegado un momento en el que no puedes decir nada. Por una canción como 'Carolina' nos han dicho que somos unos machistas y cuidado que no te pongan una denuncia. A mí me parece que se ha exagerado un poco todo esto. Que a C. Tangana le prohíban un concierto me parece totalmente nazi. Hay que distinguir lo que es apología de lo que es contar una ficción.