¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
'Naturaleza muerta con guitarra', cuadro de Picasso que había desaparecido. Ideal

Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico

La Policía Científica cree al 99% que se trata de la obra extraviada, pero se confirmará este viernes en el laboratorio

Laura Velasco y Juan Cano

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:02

Comenta

El mediático misterio del cuadro de Picasso desaparecido cuando iba a ser trasladado a una exposición en Granada está más cerca de ser resuelto. ... Todo apunta a que la obra fue encontrada este jueves, 23 de octubre, en Madrid, según fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido acceso este medio. La Policía Científica está segura al 99% de que se trata de 'Naturaleza muerta con guitarra', asegurado en 600.000 euros, pero será este viernes cuando se confirme en el laboratorio. Al parecer, el embalaje externo, que consiste en papel de burbujas, parece ser el mismo, pero habrá que analizar exhaustivamente el contenido. Aunque a simple vista parezca el cuadro, podría ser, por ejemplo, una falsificación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

