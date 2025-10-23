Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico

El mediático misterio del cuadro de Picasso desaparecido cuando iba a ser trasladado a una exposición en Granada está más cerca de ser resuelto. ... Todo apunta a que la obra fue encontrada este jueves, 23 de octubre, en Madrid, según fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido acceso este medio. La Policía Científica está segura al 99% de que se trata de 'Naturaleza muerta con guitarra', asegurado en 600.000 euros, pero será este viernes cuando se confirme en el laboratorio. Al parecer, el embalaje externo, que consiste en papel de burbujas, parece ser el mismo, pero habrá que analizar exhaustivamente el contenido. Aunque a simple vista parezca el cuadro, podría ser, por ejemplo, una falsificación.

En cuanto al lugar del hallazgo, aún no ha trascendido. Pudo ser el inmueble donde su dueño legítimo lo tenía guardado. Allí acudió una empresa para embalar tanto ese como otros cuadros que el hombre había cedido al museo granadino. También pudo haberse encontrado en el almacén donde esa misma empresa llevó después las obras, una cámara con videovigilancia donde reposaron antes de viajar hasta Granada. La última incógnita por resolver es quién lo encontró y dio el aviso.

Ahora toca conocer el trasfondo del hallazgo, que se produce casi dos semanas después de la denuncia por parte de la Fundación CajaGranada, donde el cuadro iba a ser expuesto, y una semana después de que la noticia fuera desvelada por IDEAL.

Las pesquisas han corrido a cargo de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Comisaría General de Policía Judicial. Desde Granada ha colaborado también el grupo de Patrimonio Histórico. Todos ellos han centrado sus esfuerzos en tomar declaraciones y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del almacén, del museo de Granada y del hostal del municipio granadino de Deifontes, donde los trabajadores de la empresa que transportaba las obras hizo una parada para dormir.

La historia del extravío

La primera fecha a tener en cuenta en esta historia es el pasado 25 de septiembre, cuando cinco técnicos se personaron en el inmueble del propietario de las obras, ubicado en Madrid, para embalarlas y montarlas en dos furgonetas, según pudo saber IDEAL por fuentes próximas a la investigación. El proceso, que se alargó durante una hora, fue supervisado por dos comisarias de la exposición, así como por el propietario y su sobrina.

Fueron entonces desplazadas hasta el almacén de la empresa de transportes, ubicada en Madrid, y guardadas en una cámara con unas medidas exhaustivas de control, como videovigilancia o una alarma de seguridad que, según los trabajadores, no saltó en ningún momento. En este tipo de exposiciones, que cuentan con obras de varios propietarios, suelen recopilarse todas en un mismo lugar antes de su traslado final en conjunto, que en este caso se produjo justo una semana después, el jueves, 2 de octubre. Llevaban un total de 57 obras en el vehículo.

Aquel día se montaron en un furgón que partió hacia Granada sobre las 16.00 horas, pero ese día las obras no llegaron a su destino, tal y como indican las mismas fuentes. Se produjo una parada en el municipio de Deifontes alrededor de las 20.30 horas. Los dos trabajadores de la empresa que viajaban hasta la ciudad nazarí hicieron noche en el Hostal el Nacimiento. Reservaron previamente por la plataforma Booking.

«Eran dos hombres fuertes y querían solo una habitación. Llevaban un furgón muy grande, les dije que podían meterlo en una cochera enorme que tengo, pero no quisieron, prefirieron dejarlo en el parking exterior», explica el dueño del hostal, José Gutiérrez. Según su relato, cenaron y charlaron un rato con él. «Quise invitarles a un cubalibre, pero no quisieron», recuerda. Se fueron a dormir y ya no los vio hasta el día siguiente, durante el desayuno. «Eran normales, ¿quién iba a pensar que en el vehículo llevaban cuadros por valor de varios millones de euros?», admite. Según la versión de la empresa, los dos trabajadores se habían turnado para dormir esa noche dentro del furgón y tampoco lo perdieron de vista ni durante la cena ni durante el desayuno.

El negocio puso a disposición de la Policía Nacional las imágenes de las cámaras de seguridad de los días 2 y 3 de octubre, cuando pasaron por allí dichos empleados.

Llegada a Granada

Al día siguiente, el viernes 3 de octubre, pusieron rumbo a la Fundación CajaGranada. Allí se descargó el material en presencia de miembros de este organismo, a los que les llamó la atención que los embalajes no iban correctamente numerados. El Picasso desaparecido tenía asignado el número 15. El responsable de exposiciones firmó la entrega y finalizó el trabajo, aunque no se realizó un recuento de los cuadros en ese momento.

Las obras quedaron almacenadas aquel fin de semana en un espacio de la fundación vigilado por cámaras. Fue el lunes siguiente, día 6, cuando los empleados del museo procedieron al desembalaje. A la hora de colgarlos comprobaron que faltaba un pequeño cuadro de Pablo Picasso del año 1919 llamado 'Naturaleza muerta con guitarra', pintado en gouache y mina de plomo sobre papel. Su valor asegurado es de aproximadamente 600.000 euros. La Fundación CajaGranada presentó el día 10 de octubre la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.