Jaime Herrero despliega su universo en Oviedo

Emerge de un cierto olvido Jaime Herrero, un creador múltiple, que amaba el arte en todas sus facetas, que se deleitaba con los pinceles ... y con los versos, la prosa, con el lápiz y el papel. Un pensador, un intelectual, un hombre al que Juan Cueto bautizó como «el sincronizador».

Oviedo fue, pese a haber nacido en Gijón, una ciudad absolutamente fundamental en su vida, junto a Madrid y París, y a ella retorna ahora con una muestra retrospectiva con doble sede: la Casa Oviedo Portal del Museo de Bellas Artes de Asturias y la sala de exposiciones de la Universidad de Oviedo. Retorna para exponer en ambos espacios unas setenta obras seleccionadas por Luis Feás. Conocía muy bien a Jaime Herrero el comisario de la exposición, trabajó mano a mano con él y ve en la retrospectiva mucho más que eso, puesto que entiende esta muestra como un ejercicio de reivindicación de su arte.

'Desde el Gran Teatro de Sombras. Los mundos de Jaime Herrero' es el título de la exposición que cuenta con obra procedente del propio Bellas Artes, del Museo Casa Natal de Jovellanos de Gijón, la colección Cajastur y la Asociación Tribuna Ciudadana. Hay también piezas de colecciones privadas, entre ellas, la de la propia familia.

Era Herrero un tipo muy especial, un hombre que vivió la posguerra, que frecuentó las tertulias intelectuales madrileñas, que celebró el París de los existencialistas y los patafísicos, que era cosmopolita, abierto al mundo y siempre creativo.

A esos dos espacios se suma en la exposición un tercero, la sala 24 del edificio de la Ampliación, donde se muestra de forma permanente un tríptico de gran tamaño con su firma, 'Sobre una guerra civil'. Con todas esas obras se atraviesa la vida y obra, desde el expresionismo de los inicios hasta cuando su pintura se deja llevar por el entusiasmo y luego viaja hacia el negro del desaliento.

No hay demasiada distancia del Bellas Artes al Edificio Histórico de la Universidad, donde se muestran obras que le vinculan con la entidad académica asturiana y con Clarín y para el que se han recuperado los lienzos que hizo para los Cines Clarín de Oviedo. Hay también otras joyitas no pictóricas que sirven para contarle en plenitud. «Esta es la exposición que Jaime se merecía», sostiene Luis Feás, que tomó ayer la palabra en la presentación de la muestra, que contó con la presencia de Gabino Busto, conservador del Museo de Bellas Artes; Pilar García Cuetos, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo; el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León; Pablo González-Herrero, sobrino del artista junto a su hermano Carlos y María, otra sobrina, y David Álvarez, concejal de Cultura de Oviedo.