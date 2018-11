«El juego de volver al jardín de la Quinta Valle me atrapó» Pablo Basagoiti y Estrella Sánchez, ayer, durante la inauguración de la muestra. / CAROLINA SANTOS 'Susurros y secretos' muestra en el museo gijonés el trabajo realizado por Estrella Sánchez durante nueve años en sus exteriores P. A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Lunes, 5 noviembre 2018, 02:19

'Secretos y susurros' es el título de la exposición de fotografías de la artista Estrella Sánchez (Santander, 1952) que ayer se inauguró en el Museo Evaristo Valle, un conjunto de veintiséis imágenes tomadas en el propio espacio de la Quinta. Numeroso público asistió al acto de apertura de una muestra que, en palabras de su autora, constituye «el trabajo realizado en los últimos nueve años visitando el jardín de forma esporádica. Revelo el diálogo que hay entre las esculturas y el jardín, el verdadero protagonista».

Sánchez explicaba antes de la inauguración: «He procurado dar a cada fotografía vida propia, aunque forme parte de un conjunto». Una obra de la que afirmó sentirse «satisfecha» porque percibe que ha «entrado realmente en el jardín». La artista evocaba la evolución natural que fue alcanzando el proyecto desde sus orígenes: «Venía con mi cámara y, a veces, me iba con anotaciones fallidas porque en la siguiente visita me volvía a deslumbrar la realidad del jardín. Ese juego de volver y volver a este lugar me atrapó aquí nueve años. En ese tiempo he procurado ser sensible a lo que el propio jardín me iba desvelando», relataba.

En la presentación de la muestra, el responsable de comunicación de la Fundación Evaristo Valle, Pablo Basagoiti, agradeció a la fotógrafa el haber elegido como escenario de sus instantáneas los exteriores del museo gijonés, ya que «una fotografía logra que el tiempo se congele y, a través de este trabajo, va a perdurar el jardín».

Basagoiti anunció también la próxima publicación de un volumen en el que se recogerán las imágenes realizadas por Estrella Sánchez. La muestra podrá verse hasta el próximo 30 de diciembre.