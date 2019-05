Laboral Centro de Arte retoma con 'Eco-visionarios' las grandes exposiciones Este proyecto conjunto con museos de Suecia, Suiza y Portugal abrirá sus puertas el 24 de mayo y reunirá doce propuestas artísticas MIGUEL ROJO GIJÓN. Miércoles, 15 mayo 2019, 02:13

Tras un largo periodo de estrecheces económicas que obligaron a Laboral Centro de Arte a centrar su actividad en producciones más modestas que apenas llenaban sus enormes salas, la institución de Cabueñes retoma las grandes exposiciones el 24 de mayo con 'Eco-visionarios', un proyecto que incluye doce posiciones artísticas de ámbito nacional e internacional que «explorarán las nuevas conexiones entre la biosfera y la tecnoesfera, esta última marcada por la imperiosa presencia del ser humano en un planeta de recursos limitados». Son estas relaciones entre medio ambiente y tecnología las que la exposición pondrá a debate a través de una selección de planteamientos estéticos y conceptuales, narrativas utópicas y contra-modelos ecosistémicos que esperan compartir con un amplio público, también a través de un programa educativo a lo largo de cinco meses.

La exposición es un proyecto internacional organizado conjuntamente por el Bildmuseet de Umeå (Suecia), la House of Electronic Arts (HeK) de Basilea (Suiza), el MAAT- Museo de Arte y Arquitectura de Lisboa (Portugal) y Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Concebido como un 'work in progress' -obra en evolución-, a este proyecto también se han sumado con nuevas contribuciones Matadero Madrid y la Royal Academy of Arts de Londres (Inglaterra) para hacerse eco de los nuevos retos medioambientales abordados desde las prácticas artísticas contemporáneas más transversales. La singularidad del proyecto radica en que, a lo largo de dos años, cada una de las entidades participantes ha realizado una exposición que trata sobre los vínculos del arte contemporáneo con los actuales desafíos medioambientales, desde enfoques diferentes, directamente relacionados con las líneas de trabajo de la institución. Bildmuseet planteó este tema desde una revisión histórica de la conexión entre arte y ecología. MAAT focalizó la exposición en la relación transdisciplinar entre arte, diseño y arquitectura sostenible, y HeK profundizó en los nexos entre arte, ecología y tecnología. Ahora, Laboral Centro de Arte profundizará desde distintas perspectivas en las conexiones emergentes entre la biosfera y la tecnosfera, teniendo en cuenta obras de carácter transdisciplinar que basculan entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. Además, la exposición 'Eco-visionarios' en Matadero Madrid se amplía con un programa de investigación y desarrollo impulsado por el Instituto Mutante para Narrativas Ambientales (IMNA).

Los resultados de las distintas exposiciones en torno al Eco-visionarios se muestran en un catálogo editado en inglés por la editorial Hatje Cantz que, además de los ensayos de las comisarias, cuenta con contribuciones de expertos en diversas disciplinas como Linda Weintraub, Amale Andraos, Matthew Fuller y T.J. Demos. Comisariada por Sabine Himmelsbach, Karin Ohlenschläger e Yvonne Volkart, participan como artistas Baggenstos/Rudolf, Ursula Biemann, María Castellanos & Alberto Valverde, HeHe, Chris Jordan, Vanessa Lorenzo, Marcus Maeder, AnneMarie Maes, Joanna Moll, Juanjo Palacios, Rasa Smite & Raitis Smits y Aline Veillat. Think diseño & comunicación se encarga del diseño gráfico.