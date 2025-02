Losone aumenta la realidad de la música y el arte

M. F. ANTUÑA GIJÓN. Viernes, 4 de junio 2021, 01:54 Comenta Compartir

Es un batiburrillo hermoso que aúna un sinfín de artes y, al tiempo, un homenaje al amigo muerto 25 años atrás. 'El silencio en el ... tiempo', el proyecto del grupo musical Losone, mezcla música, cine, literatura, artes gráficas y nuevas tecnologías y ve la luz en la última planta del Museo Barjola, continente de un contenido que puede verse, escucharse y hasta tocarse, que es, en cierta forma, una suerte de puzle creativo pero que no tiene una sola forma de componerse. Dos años de trabajo hay detrás de su llegada al museo, pero en realidad la gestación es mucho más prolongada en el tiempo. Hace 25 años moría demasiado joven Ángel Parrilla, «que era, como dice Ricardo [Menéndez Salmón], un cúmulo de posibilidades, una persona sensible, un artista en potencia, escritor, cineasta». Jandro Llaneza, bajista de la formación, es quien define así al amigo y es de quien parte todo este proyecto. Si Ángel moría en 1996, un par de años después ya había compuesto la primera de las cuatro canciones que forman parte del disco, una de las patas de este proyecto amplio y dispar. Lo explica Dani Álvarez: «Se materializa de diferentes formas, un disco con cuatro canciones que se convierte en libro-objeto, porque queríamos romper el formato tradicional de CD o vinilo, y para eso contamos con Goyo Rodríguez, que crea un libro de artista que es una papiroflexia con ilustraciones». Es un juego. El libro se puede abrir y mirar de distintas formas, pero sobre todo se puede no solo leer, observar y manipular, sino también escuchar.

«Se puede interactuar con una aplicación de realidad aumentada que te permite descubrir qué encierran esas imágenes, que es movimiento y sonido, cuatro canciones y tres poemas, de Ricardo Menéndez Salmón, Xandru Fernández y el propio Ángel Parrilla», revela Álvarez. El colectivo Arawake se ha encargado de desarrollar la aplicación. Pero sucede que esas mismas ilustraciones, además de en papel, están impresas digitalmente sobre madera emulando al pirograbado y cuelgan de las paredes del Barjola y, con la misma aplicación descargada en el móvil, también toman vida. El libro permite, asimismo, mediante un código QR descargarse el material y escuchar esas cuatro canciones, 'Ángel', 'Estatuas de sal', 'Compañero' y 'El silencio en el tiempo'. Completa el recorrido una película, que se emite en bucle en la sala, estrenada en el FICX en el año 2019 y que se presenta como un relato en primera persona en el que se rememora la infancia de dos amigos que crecieron juntos en Turón. Jandro Llaneza es quien pone esa voz melancólica para recordar a Ángel. ¿Por qué 25 años después? «Era algo pendiente», dice hoy, sabedor de que si su amigo levantara la cabeza se sorprendería del despliegue artístico: «Yo creo que le divertiría». Han bautizado este proyecto como 'Gira estática', porque en estos momentos en que girar no es fácil, ellos han querido llevar su música y todo el arte que la circunda a un mismo espacio y porque el proyecto no es estático, va girando, se puede observar desde diferentes ángulos. La exposición que ayer abrió sus puertas para quedarse hasta el 27 de junio tiene programado para el 10 de junio un concierto de Losone con el escritor Ricardo Menéndez Salmón como acompañante, la proyección del mediometraje 'El silencio en el tiempo' el día 17 de junio y, el día 25, un concierto de clausura en el que el grupo contará con el Coro Antifascista Al Alto la Lleva.

