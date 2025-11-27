El paisaje asturiano que emerge entre la niebla

Sumergidos en la niebla y la bruma del otoño y el invierno están los paisajes asturianos que ha retratado Marcos Tamargo y que parecen ... celebrar la llegada del frío. Y son diecinueve de esas obras recientes las que dan forma a la muestra 'Donde se esconden los colores', que esta tarde se inaugura en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Es «una exposición muy especial», desvela el artista, entre otras cosas, porque supone para él volver a casa. Y «el orgullo es doble, porque fui alumno de la Universidad de Oviedo», una institución histórica que dará cobijo a su trabajo hasta el próximo 9 de enero.

Contiene, como es habitual en su trabajo, una serie de piezas «muy matéricas», llenas de texturas y capas, y en las que precisamente esa materia «se transforma en memoria», pues el artista se sirve de ella para reconstruir las atmósferas de los lugares que han ido dejando una impronta en su vida. Entre ellos, por supuesto, los paisajes asturianos, protagonistas indiscutibles de esta muestra, que han perdido su característico verde y los azules de sus cielos para ensombrecerse y trasladarnos a un entorno frío, el de los días en que las nubes se abren paso y lo tiñen todo de calma y silencio. «En esos grises asturianos es donde se esconden los colores», explica.

Y junto a los pigmentos, arenas y tierras recogidas en esta región, se encuentran también las que ha traído consigo de viajes a lugares como Kenia o Nueva York, componiendo esta mirada hacia su origen a través las vivencias experimentadas fuera de él. Una mezcla entre su pasado y su presente, entre sus raíces y la exploración de otros mundos, con trazos que sobre el soporte adquieren una «vitalidad» que dota a su obra «de una sensibilidad única, que consigue detener el tiempo, la felicidad, la vida que se nos escapa en segundos únicos», expresa María Pilar García Cuetos, catedrática de Historia del Arte.

Y es que esta exposición es, en palabras del rector de la Universidad, Ignacio Villaverde, «una metáfora del acto de creación: un gesto que busca revelar lo oculto, lo que se esconde tras la superficie, aquello que el arte logra sacar a la luz». Y es, añade el coleccionista y magistrado Luis Fernández Antelo, «la consecución de una emoción basada en el abstracto como meta a través de una pintura que sea tanto de investigación como de creación».