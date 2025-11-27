El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El artista, junto a algunas de las obras que conforman la muestra. E. C.

El paisaje asturiano que emerge entre la niebla

Marcos Tamargo inaugura en la Universidad de Oviedo una exposición «en la que la materia se transforma en memoria»

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:50

Sumergidos en la niebla y la bruma del otoño y el invierno están los paisajes asturianos que ha retratado Marcos Tamargo y que parecen ... celebrar la llegada del frío. Y son diecinueve de esas obras recientes las que dan forma a la muestra 'Donde se esconden los colores', que esta tarde se inaugura en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Es «una exposición muy especial», desvela el artista, entre otras cosas, porque supone para él volver a casa. Y «el orgullo es doble, porque fui alumno de la Universidad de Oviedo», una institución histórica que dará cobijo a su trabajo hasta el próximo 9 de enero.

