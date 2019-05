Miradas de vanguardia a la naturaleza 'Pas de deux en vert el contre'. AnneMarie Maes, Alberto Valverde, María Castellanos, Rasa Smite, Argita Daudze, Ángel Moraleda, Aline Veillat (autora de la instalación ante la que posan), Marcus Maeder, Karin Ohlenschläger, Vicente Domínguez, Juanjo Palacios y Heiko Hansen, en la inauguración de Laboral Centro de Arte. / FOTOS: CAROLINA SANTOS Laboral Centro de Arte estrena 'Ecovisionarios', su regreso a las grandes exposiciones JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Sábado, 25 mayo 2019, 00:20

El vestíbulo de Laboral Centro de Arte recibe al visitante con un área acotada en la que tres plantas conectadas a sensores se mueven montadas sobre robots autónomos. El registro de los impulsos de estos seres vivos se interpreta a través de un software que permite saber, por ejemplo, que están intentando acceder a la mejor luz, lo que se traduce en movimiento. Es la materialización de 'Pas de deux en vert et contre', el proyecto con el que la francesa Aline Veillat se suma a 'Ecovisionarios', la muestra con la que Laboral Centro de Arte y Creación Industrial regresa a la senda de las grandes exposiciones y que reflexiona sobre las conexiones entre la biosfera, la tecnoesfera y el propio ser humano a través de las propuestas de doce artistas internacionales. «Habla de estos campos, pero no como algo separado, sino todo lo contrario. Habla de la coexistencia, de la interrelación de todos los seres vivos. Esta exposición cuestiona el pensamiento dicotómico que tradicionalmente enfrentó al ser humano con la naturaleza», señaló en la inauguración de la muestra Karin Ohlenschläger, directora de Laboral Centro de Arte y una de las tres comisarias de esta exposición que permanecerá abierta hasta el 26 de octubre.

Han sido dos los años de intenso trabajo que han hecho posible sacar adelante este proyecto. No lo han hecho solos desde el centro gijonés. El Bildmuseet de Umeå (Suecia), la House of Electronic Arts (HeK) de Basilea (Suiza) y el MAAT-Museo de Arte y Arquitectura de Lisboa (Portugal) son coproductores de una exposición concebida como un 'work in progress' a la que también se han sumado el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid y la Royal Academy of Arts de Londres (Inglaterra). «Hasta hace pocos años la ecología era algo que tenía que ver solo con los 'verdes'. Ahora está en todas las agendas políticas. La participación de las prácticas artísticas en colaboración con otros agentes es importante y reveladora», señaló Karin Ohlenschläger.

Si algo caracteriza a 'Ecovisionarios' es la heterogeneidad. Los planteamientos artísticos se mezclan con la investigación científica y la meditación sobre las condiciones del planeta, para dar como resultado una muestra que invita a la reflexión, la contemplación y el disfrute estético. Una muestra de avance científico es la propuesta 'Biotricity', de los letones Rasa Smite y Raitis Smits, que ayer estuvieron acompañados por la embajadora de su país en España, Argita Daudze. Estos artistas desarrollaron unas baterías que producen electricidad gracias a una serie de bacterias que se alimentan de lodo.

La visibilización de aspectos ocultos de la naturaleza gracias a la tecnología es una de las señas de identidad de la propuesta de Ursula Biemann, que registró sonidos submarinos y la influencia de la contaminación acústica en estos ecosistemas.

Un documental que retrata la ternura con la que los albatros alimentan a sus crías con trozos de plástico que confunden con peces de colores, la investigación en nuevos biomateriales conseguidos a base de bacterias que activan las abejas, la síntesis del mapa sonoro de un bosque y la plasmación de cómo le afecta el cambio climático son otros de los proyectos que se incluyen en esta exposición. «Estas propuestas desplazan el pensamiento antropocéntrico para abrirnos a pensamientos ecosistémicos», destacó Karin Ohlenschläger.