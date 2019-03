El mundo de la cultura despide a Martín Chirino, que hoy será incinerado José Guirao acudió a la capilla ardiente en Madrid. / EFE En mayo se publicará su biografía y será inaugurada una exposición con sus obras en la Marlborough de Barcelona EFE MADRID. Miércoles, 13 marzo 2019, 00:26

Familiares y amigos del artista canario Martín Chirino, fallecido el lunes en Madrid a los 94 años, se acercaron a lo largo de este martes al Tanatorio de la Paz, donde estaba instalada la capilla ardiente, para dar su último adiós al gran artista que supo convertir su pensamiento en hierro. El cuerpo de Martín Chirino será incinerado hoy en el cementerio del mismo tanatorio, y sus cenizas serán trasladadas, más adelante, al cementerio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria.

Hasta la capilla ardiente se han acercado numerosos familiares y amigos. La hija del escultor, Marta Chirino, artista y bióloga, quiso dar las gracias a todos y, en especial a los medios de comunicación, «por el cariñoso tratamiento dado a mi padre y por el recuerdo que todo esto me está dejando. Mi padre me ha dado una lección de vida impresionante, hasta el último momento. Era un maestro, un superdotado. Destacó por su capacidad de lucha y su generosidad con todos. Me ha enseñado a soñar y a seguir luchando hasta el final», subrayó Marta, que recordó que el pasado 1 de marzo el escultor celebró una fiesta en casa, la llenó de flores y terminó su última pieza, una escultura de un violonchelo de hierro sobre una base de madera.

La hija del artista comentó también que en mayo, o quizá antes, saldrá el libro inédito de memorias de Chirino, 'La memoria esculpida. Conversaciones con Antonio Puente', un viaje por la trayectoria artística, intelectual y humana del escultor. «Nos dijo que pusiéramos algo bonito en la dedicatoria y todavía estamos pensándolo, pero el libro lo dejó acabado. Y en mayo también se inaugurará una exposición con sus esculturas en la galería Marlborough de Barcelona. Me hubiera gustado que hubiera podido ver las dos cosas; pero bueno, me consuela que ha fallecido muy tranquilo», subrayó.

Al tanatorio se acercó ayer el ministro de Cultura, José Guirao, quien destacó la faceta de gestor cultural de Chirino. «Lo conocía hace más de treinta años. Es uno de nuestros grandes escultores contemporáneos y uno de los fundadores de El Paso. Y a mí me gustaría reivindicar también, ya que como artista lo va a reivindicar mucha gente, su faceta de gestor cultural», precisó. «Él fue director del Circulo de Bellas Artes y del Centro Atlántico de Arte Moderno en su primera época. Fue un gran director y en estos momentos de recuento de lo que ha sido una vida, hay que reivindicarlo mucho», afirmó.

Los reyes enviaron un telegrama de pésame a la familia del escultor. Al igual que el Cabildo de Gran Canaria, que lamentó «profundamente» el fallecimiento del artista. En un comunicado, la institución insular destacó que Martín Chirino fue fundador y director del Centro de Arte Moderno de Gran Canaria entre 1989 y 2002, donde estableció los primeros criterios programáticos e ideológicos del centro «en torno al concepto de la tricontinentalidad como un diálogo inclusivo» entre África, Europa, América. En 2004 el artista isleño fue nombrado Hijo Predilecto de Gran Canaria. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez expresó sus condolencias por el fallecimiento del escultor, muy vinculado con Asturias -tenía una casa en Tapia de Casariego-, a través de su cuenta en Twitter.