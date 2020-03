El Museo Barjola por fin tendrá ascensor Escalera y atrio interior del Museo Barjola. / E. C. El Principado habilitó una partida de 50.000 euros en los presupuestos regionales para ejecutar unos trabajos largamente demandados M. F. ANTUÑA gijón. Miércoles, 18 marzo 2020, 00:10

El Museo Barjola por fin tendrá ascensor. El acceso a las plantas superiores para personas con problemas de movilidad era un imposible, que, por fin, si las previsiones no fallan, a lo largo de este mismo año se tornará en viable. El Principado de Asturias habilitó en este ejercicio en sus presupuestos generales una partida de 50.000 euros para este fin y, según confirman fuentes del museo, está previsto sacar en breve la oferta para el proyecto arquitectónico.

No hay que olvidar la singularidad del edificio que alberga el museo y que requiere de una intervención no convencional. Es decir, tendrá que tener un cierto carácter artístico, una buena integración en el espacio de la calle de la Trinidad compuesto por el Palacio de Jove-Huergo y su capilla anexa cuya construcción finalizó en 1676. Propiedad de Cajastur, su uso como museo está cedida al Principado de Asturias, que lo gestiona y acomete esta reforma para la que aún no hay fecha cierta ni plazos.

El palacio lo constituyen dos edificios yuxtapuestos de planta rectangular divididos en tres plantas. La Capilla de la Trinidad fue restaurada en 1963, y en 1989 todo el conjunto se rehabilitó. Se mantuvo la fachada exterior del palacio y se renovó por completo el interior para convertirlo en un espacio expositivo diáfano que ocupa unos 1.500 metros cuadrados. La parte posterior no conserva elementos pasados de valor y es un puro muro de hormigón.

La propuesta arquitectónica tendrá que ser acorde al valor histórico del edificio

Inaugurado el 16 de diciembre de 1988, dotado con una generosa donación de obras del pintor Juan Barjola y de su esposa, la asturiana Honesta Fernández, realizada en 1985, el espacio que dirige Lydia Santamarina programa diferentes exposiciones a lo largo de todo el año. Fotografía, instalaciones, pintura, obra gráfica y escultura con una mirada muy contemporánea y vibrante encuentran acomodo en el renovado palacio y su hermosa capilla, un espacio privilegiado para las instalaciones y para propuestas poco convencionales, puesto que la altura de sus techos y su disposición espacial permite que los artistas den rienda suelta sus ideas.