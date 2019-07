El Museo Evaristo Valle suma una nueva mascarada a su colección 'Mascarada marinera en Cimadevilla'. Procedente de una colección particular, ocupará desde hoy un lugar destacado en las salas de la pinacoteca MIGUEL ROJO GIJÓN. Jueves, 11 julio 2019, 00:15

Coincidiendo con el 146 aniversario del nacimiento de Evaristo Valle, será presentada esta tarde en el museo que lleva su nombre (18 horas) la obra 'Mascarada marinera en Cimadevilla' (c. 1918), que viene a sumarse a la colección del Museo en forma de depósito permanente, procedente de una colección particular. Exhibida por vez primera hace más de cien años en el marco de la II Exposición Regional de Bellas Artes celebrada en Oviedo, en septiembre de 1918, 'Mascarada marinera en Cimadevilla' ha formado parte de muestras recientes, como 'El Carnaval en la colección del Museo' (2008) y 'El Greco en la obra de Evaristo Valle' (2014), pero a partir de ahora quedará permanente instalada en la sala dedicada a los temas marineros.

Contemporánea de otras célebres mascaradas urbanas y burguesas de la década de 1910, como 'Entierro de la sardina' (c. 1918, Museo Casa Natal de Jovellanos) o 'En el baile' (c. 1918, Fundación Museo Evaristo Valle. Depósito colección particular), es esta una obra clave en la producción de Valle, pues anticipa los principios del nuevo tipo de carnavalada popular que el artista desarrollaría a partir de los años 20, caracterizada por la subordinación del sentido de la profundidad al dramatismo de las figuras, que reducen su número, se hacen más grandes y ocupan el primer término de la composición.