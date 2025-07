Nueve joyas de las colecciones Masaveu que conectan con Estados Unidos

'For V.T.' (1969), de Tony Smith, la única del autor en España.

Aida Collado Gijón Jueves, 31 de julio 2025

Deja normalmente la Feria de Muestras una imbatible oportunidad para acercarse como quien no quiere la cosa al arte de primerísimo nivel y esta ... edición no va a ser una excepción. Nueve joyas procedentes de la colección de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson y de la colección particular de Fernando Masaveu podrán verse, pensarse y disfrutarse en el pabellón de la corporación, que dando continuidad a la exposición del año pasado acercarán Gijón a Estados Unidos a través de dos caminos bien diferenciados.

Por un lado, seis lienzos de José Guerrero y Esteban Vicente, pintores españoles de la Escuela de Nueva York, ejemplifican, tal y como explica el catálogo de la exposición, la influencia y atracción que ejerció Estados Unidos, y más concretamente Nueva York, en el arte español de la segunda mitad del siglo XX. «Datados entre las décadas de 1950 y 1970 y estrechamente vinculados al expresionismo abstracto norteamericano, son tan solo una pequeña muestra de los fondos que de ambos artistas reúnen las colecciones Masaveu, las cuales concentran un total de dieciséis obras de estos creadores (cinco de Guerrero y once de Esteban Vicente)», explica la conservadora de la Fundación María Cristina Masavéu Peterson, María Soto. El otro camino lo abren tres escultores americanos que acompañan a estos pintores españoles en la exposición. Mientras que Alexander Calder y Tony Smith son ya una referencia en la escultura contemporánea, el tercero, el angelino Kai, muestra un estilo propio, caracterizado por la simplicidad, casi ingenua, de formas, pero con transmisión de mensajes profundamente significativos. Los tres ilustran tanto la presencia del arte norteamericano dentro del legado Masaveu, como la diversidad y eclecticismo de sus intereses y propuestas, al abarcar desde grandes nombres del arte contemporáneo a artistas jóvenes vinculados al Street art.

