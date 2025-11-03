«Esta es una obra muy catárquica»

No es esta de La Joven una función cualquiera. Esta compañía que consagra sus propuestas a los más jóvenes y se nutre igualmente de talento ... fresco llega este domingo al Jovellanos (20 horas) dentro del programa Llámalo Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer con 'Un monstruo viene a verme', un montaje que gira por los teatros de España para hablar sin tapujos del cáncer y cómo le afecta a quienes menos velas han soplado, en este caso Conor, que ha de lidiar con el de su madre. Es una traducción de la obra original en inglés 'A Monster Calls' basada en la novela de Patrick Ness e inspirada a su vez en una idea de Siobhan Dowd.

«Es un trabajo súper especial en todos los sentidos, a nivel teatral, humano y social, por lo que habla y por lo que implica para la gente que la ve. Uno sueña con hacer algo que aporte su granito teatral creativo y también algo social y aquí lo hemos conseguido», señala José Luis Arellano, que dirige este montaje, muy singular en lo puramente teatral, que sube a las tablas a un elenco formado por Elisa Hipólito, Eduardo Aguirre de Cárcer, Cristina Bertol, Antonia Paso, Roger Berruezo, Fernando Sainz, Nadal Bin, Leyre Morlán y Raúl Martín.

«Viene de un cuento que la autora quiso contarle a su hijo y no pudo porque murió de cáncer y le pidió a Patrick que cogiera el testigo y él lo hizo, luego Bayona hizo la película, más tarde una compañía inglesa la llevó al teatro, así que en cierta forma es un trabajo muy colectivo, y eso se ve en la función, son nueve actores que cuentan una historia que tiene que ver con la imaginación y uno de ellos es Conor, que lo hace Elisa Hipólito, pero lo cuentan todos», explica del director. No ha sido fácil incluir todo ese imaginario casi antropológico de los cuentos que sale a escena. Se logra con 26 pantallas que crean una especie de monstruo arboreo que permite mostrar la imaginación de nuestro protagonista. Un universo de sillas acompañan ese viaje por el ideario de un chaval que antagoniza lo que tiene que ver con la imaginación y los cuentos y lo que tiene que ver con la real.

Ha sido un gozo y ha implicado emocionalmente a todo el equipo. «Patrick toca una serie de hilos y emociones que sin saber muy bien cómo te llegan y te afectan», señala Arellano. Los ensayos han sido hermosos: «No ha habido uno en el que no hayamos terminado emocionados, nos hemos tenido que abrazar y ese abrazo lo recibe el público, esta función es muy catárquica, los actores lo consiguen porque ellos mismos sufren esa catársis».

Es un viaje emocional el que vive Conor y el espectador lo hace junto a él. Mucho han reído y mucho han llorado: «La función tiene humor, como la vida, hay veces que los personajes se enfrentan a lo cotidiano y a lo terrible con humor», revela. A esas emociones que se mueven entre la risa y el llanto se une la que espolea al protagonista desde el arranque de la obra: el miedo. «Es lo que lleva al chaval a tener valentía ante el miedo al monstruo, que no deja de ser también el miedo a conocerse a uno mismo y sus propias debilidades».

La Joven acostumbra a hacer funciones para los chicos de instituto, en sesiones escolares específicas para ellos como la que habrá el lunes en Gijón, y otras para familias. Y la respuesta del público siempre es asombrosa: «A veces a los jóvenes creemos que les cuesta verbalizar emociones, pero ven cosas que a ellos les pasan y nos plantean preguntas». Hay en las funciones un psicólogo de la Asociación contra el Cáncer presente y eso permite advertir sus reacciones ante el cáncer, la muerte y también otros asuntos que salen a escena como el bulliying. Con los adultos, más de lo mismo: «El público nos dedica una ovación porque lo necesita, es un agradecimiento que ellos se llevan a casa y que les permiten hablar con sus hijos y con sus familias».

El listón está alto para La Joven. Pero ya tienen nuevo proyecto en ciernes. «Vamos a tener la suerte de hacer la versión teatral de una novela que ha sido un éxito, que es 'Invisible', de Eloy Moreno, y estamos felices de poder abordar otro gran tema como es el bulliying, que nos afecta muchísimo y queremos intentar entender qué está ocurriendo y porque lo hacemos invisible como sociedad».