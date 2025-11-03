El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una escena de la función. David Ruano

«Esta es una obra muy catárquica»

La Joven lleva el domingo al Jovellanos 'Un monstruo viene a verme', un montaje que aborda el cáncer y los miedos que la enfermedad genera

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:36

No es esta de La Joven una función cualquiera. Esta compañía que consagra sus propuestas a los más jóvenes y se nutre igualmente de talento ... fresco llega este domingo al Jovellanos (20 horas) dentro del programa Llámalo Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer con 'Un monstruo viene a verme', un montaje que gira por los teatros de España para hablar sin tapujos del cáncer y cómo le afecta a quienes menos velas han soplado, en este caso Conor, que ha de lidiar con el de su madre. Es una traducción de la obra original en inglés 'A Monster Calls' basada en la novela de Patrick Ness e inspirada a su vez en una idea de Siobhan Dowd.

