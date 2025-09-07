La obra de Graciela Iturbide se mostrará en La Fábrica junto a un mural del colectivo Berde

La obra de la Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, se expondrá en la Fábrica, en el marco ... de las actividades que se organizarán con motivo de la Semana de los Premios Princesa, que se entregarán el 24 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. Pero esas imágenes inspiradoras, siempre en blanco y negro, siempre disparadas sobre negativo y reveladas con mimo exquisito y amor, no estarán solas. Se verán acompañadas de un mural gigante que ejecutarán 17 artistas del colectivo Berde. Son los representantes asturianos del arte 'outsider', de esa forma de creación que ayuda a personas con capacidades diversas. Ese arte sanador y revelador para la diversidad funcional o psicosocial trabajará una de las imágenes de la exposición para intervenirla.

Antes de que del 16 al 25 de octubre su trabajo se exponga en la antigua Fábrica de Armas de La Vega, este grupo de singulares creadores será partícipe de un taller que guiará Verónica Ardura. Todos ellos habrán de intervenir la misma imagen de la creadora mexicana y a partir de ese trabajo se creará un mural de cuatro metros por tres. Todo ese proceso creativo que vivirán los artistas de Berde será además documentado, se grabará con el ánimo de hacer un vídeo. Será, pues, una suerte de instalación la que se muestre en la Fábrica, cuartel general de la Semana de los Premios Princesa de Asturias y lugar en el que se organizan un sinfín de propuestas para homenajear a los premiados.

«Dueña de una mirada innovadora y dotada de una extraordinaria profundidad artística, la lente de Iturbide ha retratado la naturaleza humana a través de fotografías cargadas de simbolismo, que crean un mundo propio: desde lo primitivo a lo contemporáneo; desde la crudeza de la realidad social hasta la magia espontánea del instante». De esta forma retrataba el jurado del Premio Princesa de las Artes a su ganadora 2025. Nacida en Ciudad de México en 1942 su obra es efectivamente arte, pero también documento. Esa combinación de poética y pragmática, esa mirada social sobre la cotidianidad del mundo, y de forma especial sobre su país, que ha derrochado siempre propician imágenes que se ven y se sienten. Respetuosas, evocadoras y inmensamente bellas, cada una de sus fotografías «tiene una carga emocional y cultural que nos invita a mirar más allá de lo visible», sostuvo el jurado, que quiso de esta forma retornar a la fotografía al palmarés de las Artes, justo el mismo día que murió quien era su único ganador hasta ese momento, el brasileño Sebastião Salgado, gran amigo además de Iturbide. El pasado año se galardonó a Magnum y con anterioridad a Annie Leibovitz, aunque en otras categorías.

Su obra se ha expuesto por medio mundo, de Estados Unidos a Argentina, Bélgica, Francia o Brasil y, por supuesto, en México y en España, también en Gijón, adonde en 2017 llegó una retrospectiva de la Fundación Mapfre con obras de sus series más icónicas, como la de los indios seris o 'El baño de Frida'.

La fotografía de Manuel Álvarez Bravo, que ejercía la docencia en la Universidad Autónoma donde ella estudiaba cine, la enamoró. De 1970 a 71 trabajó como su asistente, acompañándolo en viajes a través de México y pronto caminó sola a través de Latinoamérica, en Cuba y Panamá especialmente. En 1978 le llegó a la fotógrafa un proyecto fundamental y que marcaría su trayectoria. Se convirtió en comisionada por el Archivo Etnográfico del Instituto Nacional Indigenista de México para documentar la población indígena del país. Enfocó al pueblo seri, un grupo de pescadores nómadas en el desierto de Sonora. Más tarde, fotografió Juchitán, y la cultura zapoteca del estado pacífico de Oaxaca.

Cuba, Alemania Oriental, India, Madagascar, Hungría, París y los Estados Unidos fueron sus siguientes destinos, en los que su máxima fue siempre dejarse sorprender por la belleza. «Si una imagen tiene algo especial, es porque estoy capturando lo que me sorprende, sin pensar demasiado en ello», asegura una creadora fascinada por la muerte, por lo místico y lo simbólico que considera su fotografía «una reacción ante lo inesperado».

El palmarés de los Premios Princesa de Asturias 2025 lo completan Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades), Eduardo Mendoza (Letras), Douglas Massey (Ciencias Sociales), Serena Williams (Deportes), el Museo Nacional de Antropología de México (Concordia), Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica), y Mario Draghi (Cooperación Internacional).