Graciela Iturbide estará este octubre en Oviedo. Abc

La obra de Graciela Iturbide se mostrará en La Fábrica junto a un mural del colectivo Berde

Diecisiete creadores con diversidad funcional intervendrán una de sus imágenes y compondrán un gran pieza colectiva que se verá durante la Semana de los Premios

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:33

La obra de la Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, se expondrá en la Fábrica, en el marco ... de las actividades que se organizarán con motivo de la Semana de los Premios Princesa, que se entregarán el 24 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. Pero esas imágenes inspiradoras, siempre en blanco y negro, siempre disparadas sobre negativo y reveladas con mimo exquisito y amor, no estarán solas. Se verán acompañadas de un mural gigante que ejecutarán 17 artistas del colectivo Berde. Son los representantes asturianos del arte 'outsider', de esa forma de creación que ayuda a personas con capacidades diversas. Ese arte sanador y revelador para la diversidad funcional o psicosocial trabajará una de las imágenes de la exposición para intervenirla.

