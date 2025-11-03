El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Exposición fotográfica en el Museo Barjola. J. M. PARDO

La obra del Museo Barjola sufre un nuevo retraso y se acometerá en 2026

Se han improvisado dos exposiciones, una instalación sonora y una muestra fotográfica, para mantener la actividad hasta final de año

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:36

Enésimo retraso en las obras del Museo Barjola para hacerlo accesible a través de la instalación de un ascensor. Es un proyecto por el que ... se lleva esperando varios años y que no acaba de ejecutarse. Pese a que el Principado lo sacó a licitación este año con cargo a los presupuestos regionales, no hubo concurrencia de empresas al concurso público y no fue posible tampoco encontrar ninguna que pudiera ejecutar la obra en modo de adjudicación directa. De esta forma, pese a que estaba previsto su cierre en octubre, no será hasta el año que viene cuando se pueda llevar a cabo el proyecto. No hay fecha ni ninguna previsión por el momento.

