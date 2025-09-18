El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El artista donostiarra en pleno proceso de creación de una de sus obras. E. C.

60 obras de Chillida llegan por primera vez a Oviedo

La sala SabadellHerrero acogerá la exposición 'La presencia del vacío', que recorre las distintas series de la obra gráfica y escultórica del genio

E. C.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:52

La obra de Eduardo Chillida llegará el jueves a Oviedo como no se había visto nunca antes en la ciudad. La Fundación Municipal de ... Cultura acercará la prolija obra del artista donostiarra al público asturiano a través de una muestra en la que se podrá admirar, de manera gratuita, un total de sesenta obras del autor, entre ellas obras gráficas, esculturas de pequeño tamaño y colaboraciones en libros de artista.

