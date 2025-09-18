60 obras de Chillida llegan por primera vez a Oviedo

La obra de Eduardo Chillida llegará el jueves a Oviedo como no se había visto nunca antes en la ciudad. La Fundación Municipal de ... Cultura acercará la prolija obra del artista donostiarra al público asturiano a través de una muestra en la que se podrá admirar, de manera gratuita, un total de sesenta obras del autor, entre ellas obras gráficas, esculturas de pequeño tamaño y colaboraciones en libros de artista.

La exposición 'Eduardo Chillida. La presencia del vacío' pretende recorrer las distintas series de la obra gráfica y escultórica del genio donostiarra, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 1981 y Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1987, atendiendo al empleo de los distintos materiales con los que experimentó durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó y con el misticismo y la estética personal que imprimió a todas sus obras.

La exposición, en colaboración con SabadellHerrero, está comisariada por la periodista e historiadora del arte Alicia Vallina y pretende ofrecer una lectura actual de la obra de Chillida a través de una selección de dibujos y obras que exploran la inseparable relación que tuvieron en su trabajo los conceptos de materia y espacio.

Chillida empleó en sus composiciones el lenguaje propio de los materiales, estudiando y analizando lo que cada uno de ellos trataba de comunicarle. Sus temas son universales, imbuidos de una estética humanista que proporciona al espectador el recogimiento místico del que como hombre disfrutaba.

Pero buscó también en sus obras el compromiso con la colectividad, con la tierra a la que pertenecía y con el ser humano. La paz, la libertad y la tolerancia fueron algunas de las razones más significativas de creación de muchas de sus principales piezas. Impactos de alma, bloques de la identidad que se convierten en el punto de partida de una exposición única mostrada por primera vez en Oviedo con la idea de explorar conceptos como la materia, el espacio y el vacío, que llegaron a Gijón en 1990 en forma del inconfundible 'Elogio del horizonte'. La exposición permanecerá abierta desde el próximo jueves hasta el 14 de diciembre de 2025.