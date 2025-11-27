El arte asturiano toma altura en México

El artista asturiano Pablo Armesto está feliz y contento. Este miércoles inauguró en el Centro Cultural de España en Ciudad de México 'Liminal', una ... intervención específica para ese espacio ubicado al lado de la inmensa plaza del Zócalo, que es una escultura con unas dimensiones de nueve metros de altura por cuatro y comisariada por Alesha Mercado. Llega esa muestra coincidiendo con la noche de los museos.

Es una suerte de espiral muy hermosa que se sitúa en el patio. Es, a decir del artista, un tornado de geometrías, movimiento, luz, colores y tradición que busca ser un elemento dinamizador de pensamientos y reflexiones sobre la naturaleza y el territorio.

Son esas piezas singulares que se hacen para el disfrute del público y sin ningún ánimo venal. Así lo define su comisaria: «'Liminal' es una pausa suspendida entre cielo y tierra». Tejida con fibras de los colores del arcoíris, conecta el techo y el cielo para evocar así el axis mundi o árbol sagrado, el Tamoanchán de las culturas prehispánicas, que es símbolo de la unión entre lo divino y lo terrenal. «Armesto, artista trashumante, traslada su exploración más allá de España, incorporando materiales locales que sustituyen la luz por color y textura, como las fibras de las sillas Acapulco. En ese umbral entre realidad e imaginación invita al espectador a desenfocar la razón y a dejarse guiar por el asombro», escribe Alesha Mercado.

Trabaja entre Asturias y México este creador que ha encontrado oportunidades e inspiración en un país muy vivo culturalmente que le tiene absolutamente enamorado y fascinado.

Su obra se mueve por diferentes escenarios del mundo de la mano de galerías internacionales, como es el caso de la feria de Abu Dabi, en las que acaba de participar, o la de Miami, que será pronto. Tendrá también una exposición individual en febrero en la MACO, la feria de arte más prestigiosa de América Latina.