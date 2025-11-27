El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Armesto posa con su obra en el Centro Cultural Español en Ciudad de México.

El arte asturiano toma altura en México

Pablo Armesto inauguró en el Centro Cultural de España en la capital mexicana 'Liminal', una instalación específica de nueve metros

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:43

El artista asturiano Pablo Armesto está feliz y contento. Este miércoles inauguró en el Centro Cultural de España en Ciudad de México 'Liminal', una ... intervención específica para ese espacio ubicado al lado de la inmensa plaza del Zócalo, que es una escultura con unas dimensiones de nueve metros de altura por cuatro y comisariada por Alesha Mercado. Llega esa muestra coincidiendo con la noche de los museos.

