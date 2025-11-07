Pérez Simón: «Estoy muy comprometido con España y Asturias está al principio de mi corazón»

Lleva Asturias por bandera y todo el amor que profesa a su tierra lo recoge de vuelta en forma de cariño y reconocimiento. Hoy era ... el turno de los premios Asturmanager, que eligieron a Juan Antonio Pérez Simón como empresario del año y le entregaron el galardón en una ceremonia en el Palacio de la Riega a la que el magnate acudió emocionado y acompañado por su hija y por su nieto. «Asturias es mi Arcadia», reconocía, feliz, minutos antes de entrar al salón donde se glosarían los motivos que le hacen merecedor de este aplauso.

Su trayectoria como empresario no admite lugar a dudas, y su compromiso con esta región desde el otro lado del Atlántico lo convierte en uno de los hombres que mejor representa los valores de los indianos, que en palabras de Pablo Junceda, director general de Sabadell Herrero, son «el esfuerzo, la fe en un proyecto, el agradecimiento a la tierra que le recibió y, sobre todo, el mantenimiento de sus vínculos de origen a través de acciones que contribuyen al progreso». «Su trayectoria es el ejemplo de cómo el éxito de un empresario y, por encima de todo, de una persona, no radica en los resultados, sino en la huella que deja en la sociedad y en su entorno», alabó también Ángel Rodríguez, director general de Asturgar.

Pero no solo en los negocios destaca el nombre de este mexicano de origen llanisco: Pérez Simón «se ha hecho acreedor de una deuda impagable por su actividad polifacética y generosa», destacó la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que le agradeció no cesar en el convencimiento «de que Asturias merece la pena». Y como bien pronto en su camino comenzó a armar la que ahora es una de las mayores y mejores colecciones de arte a nivel mundial, también la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, quiso dedicarle unas palabras a quien, dijo, será reconocido como Hijo Predilecto de Asturias. Y desde su cargo, pero «también como asturiana», le dio las gracias «por compartir tu extraordinaria colección artística con toda nuestra comunidad», pues lejos de disfrutarla «de una manera privativa», ha decidido ponerla a disposición de la ciudadanía, con exposiciones como las que se han podido ver en la Casa de Cultura de Avilés o con las siete joyas que lucen gracias a él en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Posee una colección que supera las 4.500 piezas de maestros como Rubens, El Greco, Murillo o Van Dick y que el empresario desea, y así lo ha dejado claro en varias ocasiones, que encuentren residencia permanente en su país de origen. «Estoy muy comprometido con España», aseguró. «Y siempre, al principio de mi corazón, ha sido Asturias lo que me ha llevado. Siempre me dio fuerzas para seguir» y sigue volviendo a visitarla, al menos, una vez al año. Por eso, «lo que busco es que en la actualidad crezca el proyecto que tenemos principalmente en Madrid», donde confirmó que ya hay plan y «desarrollo» de un museo que, según prevé, será la llave para realizar más operaciones con Asturias. Desde luego, y con la mirada puesta en el futuro, tiene claro que será «muy responsable con todo lo que elabore en España», y esa misma responsabilidad recogen también su hija y su nieto: «Mi intención es mantener vivo el vínculo de mi papá con su tierra», aseguró María José Pérez Simón. «Debemos seguir buscando oportunidades que nos permitan una mayor integración basada en nuestras raíces comunes y nuestra afinidad cultural y social».

La alcaldesa de Gijón recibió al empresario en el Ayuntamiento

Antes de llegar al Palacio de la Riega, donde Juan Antonio Pérez Simón recibiría de la mano de Montserrat Martínez, presidenta de Asturmanager, el premio que le reconoce como empresario del año, ambos pasaron por el Ayuntamiento de Gijón. Allí les esperaba la alcaldesa, Carmen Moriyón, para recibirles en un acto institucional en el que los dos recibieron un obsequio; el empresario, por haber desarrollado una trayectoria en México durante la que nunca se olvidó de sus raíces, y la presidenta de la asociación, por celebrar con esta treinta ediciones de un premio que destaca la calidad de nuestro tejido empresarial y fomenta las iniciativas que contribuyen al progreso.

Durante su encuentro, la alcaldesa y el laureado empresario mantuvieron una charla en la que el protagonista fue el arte. Dueño de una colección que probablemente encuentre en España su lugar de exposición permanente, Juan Antonio Pérez Simón se interesó por el estado de Tabacalera, uno de los proyectos culturales que el consistorio tiene sobre la mesa.