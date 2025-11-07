El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Junceda, María José Pérez Simón, Vanessa Gutiérrez, Montserrat Martínez, Juan Antonio Pérez Simón, Carmen Moriyón, María Calvo y Ángel Rodríguez. Arnaldo García

Pérez Simón: «Estoy muy comprometido con España y Asturias está al principio de mi corazón»

El empresario astur-mexicano recogió en el Palacio de la Riega el premio Asturmanager por su trayectoria empresarial

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:08

Comenta

Lleva Asturias por bandera y todo el amor que profesa a su tierra lo recoge de vuelta en forma de cariño y reconocimiento. Hoy era ... el turno de los premios Asturmanager, que eligieron a Juan Antonio Pérez Simón como empresario del año y le entregaron el galardón en una ceremonia en el Palacio de la Riega a la que el magnate acudió emocionado y acompañado por su hija y por su nieto. «Asturias es mi Arcadia», reconocía, feliz, minutos antes de entrar al salón donde se glosarían los motivos que le hacen merecedor de este aplauso.

