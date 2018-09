El pueblo absuelve a la pintora de las imágenes: «Nos gustan más ahora» Agustín Menéndez, vecino de Rañadorio. Ya hay quien confía en que la intervención de Marisa Menéndez sirva para atraer a turistas al pequeño núcleo tinetense A. V. RAÑADORIO. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:08

La paz que suele reinar en el diminuto núcleo rural tinetense de Rañadorio saltaba ayer por los aires, dinamitada por unos simples pinceles, después de que un enjambre de cámaras y micros destacados por varias televisiones y radios nacionales en la zona se mezclasen con las vacas, los tractores y los pocos vecinos que, entre el cucho y la niebla, se afanaban en las tareas agrícolas.

Los forasteros buscaban una única cosa y ellos sabían lo que era: la pequeña ermita que corona la localidad y que alberga en su interior las imágenes talladas en madera de nogal y aliso de Santa Ana (que es su patrona y que aparece junto a la Virgen y el Niño), San Pedro con las llaves del cielo y María coronada con Jesús en su regazo, que, después de pasar por las manos de la pintora aficionada María Luisa Menéndez durante un año, ciertamente «parecen otros».

Y, si a la mayoría de los habitantes de Rañadorio se les da a elegir entre el antes y el después, no albergan ninguna duda: «Nos gustan más ahora. Por lo menos, son más vistosas, tienen más colorido».

Eso defendían, por ejemplo, Agustín Menéndez y su hijo Borja, que, a sus diecisiete años, es uno de los más jóvenes del pueblo: «El resultado no nos parece malo». «¿Ni aún sabiendo que son del siglo XV?», les preguntan. Y la respuesta tampoco ofrece resquicios: «Serían del siglo XV en su tiempo. Ahora ya no».

La absolución de Marisa por parte de sus paisanos alcanzaba también La Espina, donde la artista regenta un estanco -que tuvo que cerrar a mediodía, agobiada por la presión mediática y «muy disgustada»- y donde una de sus allegadas la defendía a capa y espada: «Yo no conozco a los santos ni piso las iglesias, pero, cuando las cosas se hacen de corazón y con el visto bueno del cura y de los vecinos, bien hechas están. Además, peor que estaban no se podían dejar, que las veías en una pila leña y no mirabas pa' ellas».

Tampoco en el bar Covadonga, pocos metros más allá, se hablaba de otra cosa y, entre servir un café y un carajillo, Hilda Fernández y Valentín Requejo coincidían en que «el pueblo estaba conforme y el párroco, también. Incluso la llamó para decirle que no se preocupase por lo que digan, que ahí está él para responder por lo que sea».

A su lado, un parroquiano, Ramón Castro, les daba -claro- la razón: «Mejor están arregladas que sin arreglar, dejándolas pudrirse». Y, en una mesa cercana, un grupo de amigos jubilados bromeaban -o no- con la posibilidad de que Rañadorio llegue a convertirse en polo de atracción turística internacional como en su día lo fueron Borja y su 'Ecce Homo', también conocido como 'Ecce Mono'.