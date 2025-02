Las cosas que nos quedan

E. C.

ANA RANERA Viernes, 4 de junio 2021, 08:08 | Actualizado 16:00h. Comenta Compartir

Si echamos un vistazo a nuestra casa, se nos cuelan en la retina objetos que no son nada, pero de los que no somos capaces ... de desprendernos. No lo hacemos porque esconden una historia o el alma de alguien, porque fueron testigos de días mejores y porque estuvieron ahí siempre, aunque nadie les prestara atención. Eso le ocurre a María José Navarro, que lleva veinte años conviviendo con unos enseres que ahora ha convertido en arte. «'Pertenencias' parte de los recuerdos de mi hijo, que falleció», apunta.

Él hacía pesca submarina y su madre, durante mucho tiempo, tuvo delante «boyas, sedales, plomos, cosas que te acompañan y te dan vida», cuenta. Por eso, cuando estuvo preparada, las llevó más allá de su simple uso. «Hice esculturas con ellas y después, hice dibujos con diversas técnicas, como pastel y grafito», explica. De esa manera, pretende compartir sus sentimientos más hondos con los visitantes de la exposición. «Yo presento estos objetos para que los espectadores los contemplen. Son cosas que he llevado durante mucho tiempo en el corazón y que forman parte de nuestros momentos más íntimos», asegura. «Son mis pertenencias sentimentales, una parte de lo vivido», añade. Esos elementos tienen el poder de hacernos más fácil «llevar la vida». «Para mí, mis seres queridos, mis muertos, van conmigo adonde quiera que vaya, en mi corazón. Me acompañan y me acompañarán mientras yo viva», afirma. Y, pese a esta premisa, Navarro no quiere que esta exposición sea triste, ni mucho menos. «Quiero que se vea como algo alegre, bonito, como algo que amamos mucho como amamos a nuestro hijo». La nostalgia no tiene nada que ver con la pena, ni ahora ni nunca. «Quiero que me vean como una persona que vive y que va hacia delante porque mi hijo era todo vida. Esta vida me la enseñó él», se emociona. Queda claro entonces que 'Pertenencias' -abierta hasta el 2 de julio en Amaga- puede doler, pero también puede hacer reír, como la vida misma. «No es una muestra triste, es una muestra vital», señala. «Mi hijo Pablo era un tío alegre y yo tengo la obligación de transmitir lo que era él», zanja. Ella lo expresa haciendo renacer esos objetos que quedan de su hijo. Las cosas, a veces, también cobran vida porque, aunque no respiren, a quienes las tienen, a quienes las miran, les dan el aliento necesario. Por eso, nadie es capaz de desprenderse de ese algo que fue de un alguien que nos dio la vida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión