Recuerdos y evocaciones de películas a pincel Julia Gallego inaugura el 8 de noviembre la exposición 'Over the Rainbow', dentro de las actividades paralelas del FICX

Los trazos del pincel de Julia Gallego pintan el cine. Su exposición, 'Over the Rainbow', se inaugurará el próximo viernes 8 de noviembre, a las 20 horas, en la sala Espacio Local, y se podrá visitar hasta el día 30 de este mismo mes. Se trata de un pequeño y personal homenaje a las películas que marcaron su vida, a las que con sus historias la hicieron crecer y sentir; esas películas que guardan un especial significado para ella. Esta muestra se enmarca dentro de las actividades paralelas al Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).

Los títulos y las bandas sonoras, inevitablemente, sugieren a quienes los leen y las escuchan, una primera impresión. Con esta percepción, la artista fue reflejando en el lienzo aquello que le evocaban las letras y las melodías, «no voy al detalle de lo que es la película, cuento lo que a mí me evocó», apunta la artista. «Quise incluir películas que me gustaban, aunque no fueran del mismo género. Por ejemplo, 'El puente sobre el río Kwai' me encantó de pequeña y su banda sonora fue mi inspiración», explica.

En sus obras, entre la figuración y la abstracción, Gallego plasma con sencillez los paisajes que ella imaginó al oír hablar por primera vez sobre el Kilimanjaro, los valles verdes y los estanques dorados. Detrás de esos títulos, se esconden huidas a África, lazos rotos que buscan reconstruir relaciones y luchas obreras que acaban enfrentando y desgarrando familias. Pero Gallego, en sus cuadros, despoja de las profundidades a las superficies de los títulos y se queda solo con su significado literal.

Así pinta sus obras, sin necesitar explosiones de color ni líneas que definan las siluetas. Las ideas recorren con libertad el lienzo en el que los trazos inmortalizan, para siempre, el sentimiento que Gallego experimentó aquel día cuando descubrió estas historias. Al fin y al cabo, esta muestra «es una selección de las películas que recuerdo», reconoce.