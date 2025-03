El retrato de Jovellanos del Prado llega a casa

M. F. ANTUÑA GIJÓN. Viernes, 8 de noviembre 2019, 00:11 Comenta Compartir

Mira que ha recorrido mundo, que en su bastidor aún se pueden ver las pegatinas que atestiguan su paso en 1989 por el Metropolitan de Nueva York, en 2005 y 2006, por el Louvre de París, y que incluso se dejó ver por los gijoneses en el Revillagigedo en 2011 con motivo del bicentenario de Jovellanos, pero, sin embargo, nunca hasta ahora había pisado la Casa Natal. Ese es el lugar elegido para mostrar a partir de hoy el cuadro que Goya pintó en 1798 de Jovino. Apoyado en una mesa, en actitud pensativa, el ilustre ilustrado se deja mirar sobre un óleo de 205 x 133 centímetros colocado sobre un hermoso marco dorado y está ya instalado en la sala de la planta baja del museo de la casona de Cimadevilla.

El Prado conmemora con 'De gira por España' su bicentenario y una de las 18 escalas, concretamente la última, es Gijón. «Cuando me llamaron hace un año no me lo podía creer», decía ayer sin disimular la emoción Lucía Peláez, la directora de los museos de bellas artes de Gijón atenta a todo el proceso previo para que el cuadro ocupara su lugar en la pared. Es complejo un traslado de una obra de arte de estas características, que moviliza a un numerosísimo grupo de personas. Porque, tal y como explica Jordi Penas, coordinador de exposiciones temporales del Prado, la tarea comienza en Madrid. Para empezar, porque la empresa de transportes especializada en obras de arte habrá de decidir mano a mano con los técnicos cuál es la mejor manera para facilitar el viaje. «Antes de la salida del cuadro se hace un informe sobre el estado de conservacion y previamente se ha acordado el tipo de caja, cómo se va embalar o si se va embalar o no», relata. En el caso concreto del retrato de Jovellanos se decidió que, como el trayecto era corto, la mejor opción era no embalar para evita un manipulado más. En resumen: cuanto menos se toque, mejor. Se introduce, eso sí, en una caja preparada para el traslado de este tipo de obras hecha con material aislante de temperatura y humedad y también de vibraciones y shocks. La obra se inmoviliza en su interior, que está forrado con un material neutro que puede entrar sin problemas en contacto con el marco.

El camión que lo traslada tiene igualmente su cabina interior en las condiciones de temperatura y humedad similares a las del punto de origen y las del destino. Ese camión llegó a Gijón el miércoles a mediodía escoltado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, como es habitual en todos los traslados que efectúan las obras del Museo Nacional del Prado. «Generalmente se viaja a una velocidad inferior a la máxima permitida y se eligen vías directas», anota Jordi Penas, que no da detalles sobre cuántos agentes custodian el óleo en su viaje. Aparte de que depende del valor de la obra y del propio desplazamiento, toda la información relacionada con la seguridad no se suele hacer pública.

La noche la pasó el retrato dentro de esa caja estanca, que ayer por la mañana era abierta con mimo por los encargados de la empresa de transporte. Una vez abierta, el protocolo ordena un nuevo informe sobre el estado de la obra, en este caso a cargo de Jordi Penas y de Saturnino Noval, del museo gijonés. No es en absoluto una mirada rápida. Se observa al detalle, de manera minuciosa y cuando el informe está listo y firmado falta proceder a colgarlo en su sitio. Previamente, los operarios han tomado medidas.

El óleo se ubica sobre el espacio museográfico diseñado por Miriam Rubio y que ha producido, para las 18 sedes temporales del programa del Prado, la empresa asturiana Proasur, son sede en Olloniego, que han hecho toda la parte de la gráfica, la pintura y los paneles. Miriam está al quite y vigila la colocación del cuadro. Y en este punto sucede exactamente lo mismo que todas las casas a la hora de colgar un cuadro: que está torcido. Porque, además, por muy minuciosa que sea la medida y por mucho que se empleo un nivel láser, la antigüedad de los marcos, en ocasiones descuadrados, hace que encontrar el lugar exacto sea complicado. «Pasa siempre, el otro día no sabes la guerra que nos dio el Tiziano», afirma Miriam. Arriba, abajo, a izquierda a derecha, con guantes, con mucho cuidado y poco a poco hasta que por fin el cuadro está derecho sobre la histórica pared de la Casa Natal. Solo falta iluminar y retirar los trastos y todo estará listo para la inauguración de hoy. Un mes, hasta el 8 de diciembre, estará en Gijón. A la vuelta a Madrid, el proceso se repite en dirección contraria.