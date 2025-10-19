El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inmediaciones del Museo del Louvre este domingo tras el atraco Efe

Robos que son obras de arte

Algunos de los atracos más espectaculares se han producido en este siglo XXI

A. Corbillón

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:50

Comenta

Las obras de arte son una de las piezas más codiciadas por los ladrones, y sus métodos para hacerse con ellas les acercan en algo a sus autores: solo están a la altura de artistas del delito, capaces de convertir su objeto de deseo en un reto. Y más a medida que mejoran los sistema de vigilancia y, por tanto, el desafío logístico.

Algunos de los robos más espectaculares se han producido en este siglo XXI. Aunque, si se confirma el valor de lo sustraído en Dresde, habría que viajar hasta 1990 para encontrar algo similar. El 18 de marzo de ese año se descubrió la desaparición de 13 cuadros del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston (EE UU) por un valor de unos 500 millones de dólares (unos 450 millones de euros). Dos hombres se hicieron pasar por policías, redujeron a dos vigilantes y se llevaron joyas de autores como Edgar Degas (5), Rembrandt (3), Manet o Vermeer. El FBI americano todavía lo tiene en el primer lugar de su lista de robos de arte.

En 2010 se llevaron del Museo de Arte Moderno de París cinco obras de Picasso, Modigliani, Braque y Fernand Léger. Su valor podría acercarse a los 200 millones de euros. Dos años antes, le tocó al Museo de Zurich (Suiza), del que sustrajeron cuatro obras de Cézanne, Monet, Van Gogh y Degas. Entre las cuatro superaban los 112 millones, aunque dos de ellas fueron recuperadas. En un montante similar se catalogaron las siete pinturas de Monet, Picasso, Gauguin y Matisse que robaron en el Museo Kunsthal de Rotterdam (Holanda) en 2012.

«El grito», de Edvard Munch, es un cuadro particularmente maldito. Fue robado en 1994 en Oslo a plena luz del día. Desapareció de nuevo diez años después y volvió a recuperarlo la Policía noruega.

Ni siquiera «La Gioconda», la obra más famosa de Leonardo da Vinci, se libró de la codicia ajena. Se la llevaron del Louvre parisino en 1911. Apareció dos años después cuando el ladrón trató de cobrar un rescate de 500.000 libras de la época. A veces el objetivo no era económico. En 1961, un jubilado británico se llevó el retrato que Francisco de Goya le hizo al duque de Wellington. A cambio solo quería que bajaran las tasas que pagan los pensionistas por ver la televisión.

En Espala, la empresaria Esther Koplowitz la empresaria sufrió un espectacular robo en la madrugada del 8 de agosto de 2001, en su residencia del Paseo de la Habana, en Madrid. Una banda de delincuentes especializados sustrajo 19 obras de arte valoradas en unos 300 millones de euros, entre las que figuraban piezas maestras de Goya, Sorolla, Gris y Pissarro, como 'La caída del burro' o 'El columpio'. Los ladrones redujeron al vigilante de seguridad y actuaron sin activar las alarmas, lo que hizo sospechar de un robo planificado con información interna. La investigación policial apuntó a una organización dirigida por Ángel Suárez Flores, alias 'Cásper', con la colaboración del propio vigilante. Un año después, la Policía Nacional recuperó la totalidad de las obras en varias operaciones en Cataluña y Francia. En 2004, tres implicados fueron condenados a penas de un año de prisión tras llegar a un acuerdo judicial.

