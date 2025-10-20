¿Pueden los museos asturianos sufrir un robo como el del Louvre? «Estamos preocupados. Llevamos un tiempo reclamando un incremento de la vigilancia», reconoce la directora del Museo Arqueológico, donde un individuo causa altercados en los últimos meses

Como si de un thriller se tratase, el Louvre permanece cerrado este lunes, tras el espectacular robo de película perpetrado por un comando de cuatro encapuchados que se llevaron ocho «joyas de la corona de Francia» con una escalera y una radial. Un torpedo en la línea de flotación del orgullo galo y de sus símbolos que intentan evitar a toda costa los responsables de los grandes museos asturianos como el Bellas Artes, donde el refuerzo de la seguridad es un quebradero de cabeza recurrente y una reivindicación histórica.

Comparte la denuncia María Antonia Pedregal, al frente del Museo Arqueológico de Asturias desde 2021: «La cuestión de la seguridad es algo que a mí siempre me ha preocupado mucho, porque nunca sabes por dónde te va a venir el problema y nunca pasa nada hasta que pasa».

Y, en su caso, tiene motivos para la intranquilidad, porque el Arqueológico es uno de los grandes custodios de «piezas de enorme valor patrimonial». Un centro donde, aunque cuentan con medidas como un circuito cerrado de televisión que se renovó integralmente en 2022, además del sistema de la alarma, y tres vigilantes, «se está trabajando en incrementar precisamente esa vigilancia de seguridad, porque no es lo mismo que esté a cargo de vigilantes de sala, ordenanzas y personal técnico, que de un vigilante de seguridad», abunda Pedregal. Y pone un ejemplo: «A veces, hay pequeños conflictos en recepción con visitantes que no guardan las formas. En concreto, tenemos últimamente a un personaje que aparece por aquí, alguien que no debe estar muy bien de la cabeza, que, por suerte, ya coincidió alguna vez con el vigilante de seguridad y, en cuanto lo vio, salió por piernas, pero a la gente de la recepción sí se enfrenta. Ve a una señora vestida de calle e intenta avasallarla cuando ella lo frena».

Pero la directora del Arqueológico se ha topado de bruces con un muro burocrático en el Gobierno del Principado: «Me consta que la Consejería de Cultura está defendiendo eso ante la consejería competente, que es Presidencia, porque el problema es que Cultura no tiene las competencias para contratar vigilancia. Y en esa lucha llevamos un tiempo».

Y, si a todo ello le sumamos que el Arqueológico aguarda el inicio de obras en sus cubiertas y su fachada, Pedregal no las tiene todas consigo: «Yo veía lo del Louvre y lo asociaba con lo que pasó en Notre Dame. Porque el incendio de Notre Dame fue a consecuencia de un problema que se dio durante una obra. Ahora, en el Louvre, también tienen una obra, con una escalera». Una coincidencia (o no) que a ella le roba el sueño: «El año que viene, vamos a meternos en una serie de obras. Eso significa que tienen que entrar y salir del Museo obreros y, si tú no tienes un persona de seguridad vigilando la entrada y la salida de esta gente, puedes enfrentarte a un problema, porque los ladrones pueden aprovechar esos momentos. Tienes el Museo abierto, con visitantes entrando y saliendo continuamente, pero, al mismo tiempo, tienes un trajín con las empresas, que a veces son muy informales. Entran y salen sin avisar a coger algo de la furgoneta ¿y quién controla eso? Estamos preocupados». El Bellas Artes también está en obras.

