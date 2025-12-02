El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Obra de Edgar Plans, artista presente en la feria.

Acento asturiano en la Semana del Arte de Miami

Aurora Vigil-Escalera, Llamazares Galería y Espacio Líquido se desplazan a EE UU, donde estará también el artista Pablo Armesto

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:18

Comenta

El arte asturiano es ya un imprescindible en uno de los eventos más importantes del mercado contemporáneo, la Semana del Arte de Miami, que arranca ... este martes y se prolongará hasta el domingo en diversos espacios de esta gran urbe norteamericana. Y hasta allí se han desplazado las galerías gijonesas Aurora Vigil-Escalera, Espacio Líquido y Llamazares Galería, habituales en esta cita, y estará también, aunque representado por una galería de Mónaco, el artista Pablo Armesto, que colgará sus inconfundibles piezas lumínicas en Art Miami.

