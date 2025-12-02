Acento asturiano en la Semana del Arte de Miami

El arte asturiano es ya un imprescindible en uno de los eventos más importantes del mercado contemporáneo, la Semana del Arte de Miami, que arranca ... este martes y se prolongará hasta el domingo en diversos espacios de esta gran urbe norteamericana. Y hasta allí se han desplazado las galerías gijonesas Aurora Vigil-Escalera, Espacio Líquido y Llamazares Galería, habituales en esta cita, y estará también, aunque representado por una galería de Mónaco, el artista Pablo Armesto, que colgará sus inconfundibles piezas lumínicas en Art Miami.

En esa misma feria repite también Aurora Vigil-Escalera, que ocupará un gran estand con varios de sus artistas habituales: no faltarán las obras de Ismael Lagares, a medio camino entre la pintura y la escultura; Mario Soria y su universo pop fantástico e irreverente, o Ana Barriga con sus siempre vibrantes y coloridos trabajos. Estarán también los curiosos personajes de Rafa Macarrón, Edgar Plans con su radical vanguardismo y los retratos imposibles de Iván Quesada.

Ampliar Obra de Hugo Alonso.

No muy lejos, en Pinta Miami, participan de nuevo Espacio Líquido y Llamazares Galería. La primera lo hace con un estand en el que dialogan Noemí Iglesias, Ana Teresa Barboza y Oliver Roura. Iglesias llevará tanto una instalación de 'Landscapes of affection' como algunas de sus características flores en porcelana; de Barboza se podrán ver algunas de las 'Historias entretejidas' y la 'Serie rituales', y Roura aterriza con una serie de pinturas abstractas realizadas a partir de múltiples capas de óleo sobre lienzo.

Llamazares Galería, por su parte, participa con una propuesta que incluye cerámica de la mano de Marina Vargas y los corazones anatómicos de sus 'Analogías del Alma'; el planteamiento minimalista y magnético de Silvia Lerín, tanto en esculturas como en lienzos; las composiciones geométricas de Ruth Quirce, y las cinematográficas atmósferas en blanco y negro que caracterizan a Hugo Alonso. Tres embajadoras del talento asturiano que traspasa fronteras y que volverá a dejar el listón muy alto ante el público internacional.