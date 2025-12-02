Acento asturiano en la Semana del Arte de Miami
Aurora Vigil-Escalera, Llamazares Galería y Espacio Líquido se desplazan a EE UU, donde estará también el artista Pablo Armesto
Gijón
Martes, 2 de diciembre 2025, 08:18
El arte asturiano es ya un imprescindible en uno de los eventos más importantes del mercado contemporáneo, la Semana del Arte de Miami, que arranca ... este martes y se prolongará hasta el domingo en diversos espacios de esta gran urbe norteamericana. Y hasta allí se han desplazado las galerías gijonesas Aurora Vigil-Escalera, Espacio Líquido y Llamazares Galería, habituales en esta cita, y estará también, aunque representado por una galería de Mónaco, el artista Pablo Armesto, que colgará sus inconfundibles piezas lumínicas en Art Miami.
En esa misma feria repite también Aurora Vigil-Escalera, que ocupará un gran estand con varios de sus artistas habituales: no faltarán las obras de Ismael Lagares, a medio camino entre la pintura y la escultura; Mario Soria y su universo pop fantástico e irreverente, o Ana Barriga con sus siempre vibrantes y coloridos trabajos. Estarán también los curiosos personajes de Rafa Macarrón, Edgar Plans con su radical vanguardismo y los retratos imposibles de Iván Quesada.
No muy lejos, en Pinta Miami, participan de nuevo Espacio Líquido y Llamazares Galería. La primera lo hace con un estand en el que dialogan Noemí Iglesias, Ana Teresa Barboza y Oliver Roura. Iglesias llevará tanto una instalación de 'Landscapes of affection' como algunas de sus características flores en porcelana; de Barboza se podrán ver algunas de las 'Historias entretejidas' y la 'Serie rituales', y Roura aterriza con una serie de pinturas abstractas realizadas a partir de múltiples capas de óleo sobre lienzo.
Llamazares Galería, por su parte, participa con una propuesta que incluye cerámica de la mano de Marina Vargas y los corazones anatómicos de sus 'Analogías del Alma'; el planteamiento minimalista y magnético de Silvia Lerín, tanto en esculturas como en lienzos; las composiciones geométricas de Ruth Quirce, y las cinematográficas atmósferas en blanco y negro que caracterizan a Hugo Alonso. Tres embajadoras del talento asturiano que traspasa fronteras y que volverá a dejar el listón muy alto ante el público internacional.
