El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
Una de las obras que se pueden ver en la exposición.

Recomponer la luz

Javier Victorero presenta una exposición en la Sala Trascorrales que se podrá visitar hasta el domingo dentro de la Semana Profesional de Arte de Oviedo

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:54

Comenta

Unas cuarenta obras, todas ellas inéditas en Asturias, inundan el templo en el que Javier Victorero ha convertido la Sala Trascorrales para la Semana Profesional del Arte de Oviedo ... . Solo hasta el domingo, su trabajo se podrá ver dispuesto cuidadosamente en las paredes de este lugar que ahora toma forma de planta basilical y que acoge todo un discurso estructurado en torno a la luz. La luz, que es el eje central de esta edición de la Semana pero también uno de los pilares en los que se asienta el trabajo del artista ovetense. «Es un tema siempre presente, independientemente de la semántica y de la sintaxis que pueda tener cada serie», reconoce él mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  4. 4

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  5. 5 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  6. 6

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  7. 7 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  8. 8 Grave accidente en Mieres: uno de los heridos ha tenido que ser excarcelado
  9. 9 Atropellan a una niña en Oviedo
  10. 10 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Recomponer la luz

Recomponer la luz