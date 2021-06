Varapalo judicial al pintor valenciano Antonio de Felipe La Audiencia Provincial de Madrid obliga al conocido como Warhol español a reconocer la coautoría de 221 obras junto con su exasistente Fumiko Negishi El pintor valenciano Antonio de Felipe. / IRENE MARSILLA NOELIA CAMACHO Valencia Miércoles, 2 junio 2021, 15:58

Varapalo judicial al artista valenciano Antonio de Felipe. La Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado a reconocer la coautoría de 221 obras de Fumiko Negishi, su exasistente y con la que mantenía un proceso en los tribunales desde el año 2016.

Negishi exigía al pintor valenciano que reconociera la autoría o coautoría de numerosas obras firmadas, mostradas y vendidas durante la última década por el demandado como si fueran solo suyas. Contactado por Las Provincias, Antonio de Felipe ha negado conocer la sentencia y está a la espera de hablar con sus abogados.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Las Provincias no sólo condena al pintor a reconocer que su exayudante es, junto a él, coautor de más de doscientas creaciones, sino que también De Felipe debe comunicar a instituciones y coleccionistas que tengan en su poder estas piezas que han sido realizadas conjuntamente con Negishi. Es más, según el fallo, el artista debe dar a conocer esta información en una revista especializada en arte de ámbito español.

En 2016, una exempleada del estudio del artista valenciano Antonio de Felipe presentó una denuncia contra el pintor en la que aseguraba que ella era la autora de más de 200 cuadros del creador. La que fuera trabajadora de De Felipe, Fumiko Negishi, exigía al valenciano que confirmara públicamente que ella había realizado las piezas durante los últimos diez años, tal como defiende en su denuncia. En ese momento, la demanda no prosperó en la primera instancia porque el juez consideró que el demandado estaba favorecido por la presunción de autoría. Ante ello, Neghisi recurrió y ahora la Audiencia Provincial de Madrid le da la razón. Aunque a este fallo, también cabe recurso.

No obstante, en este proceso judicial, en el que Negishi ha contado con las letradas Cruz Sánchez de Lara y María José Rodríguez Rojas, se ha puesto de relieve que 221 piezas fueron realizadas de manera conjunta. Según el magistrado, entre otras razones, es difícil pensar que el demandante, por sí solo, sobre todo con el ritmo de vida que llevaba (continuos viajes de promoción, etc), «hubiera podido conseguir que sus ideas fueran llevadas al lienzo, si no hubiera contado con la aportación artística de Fumiko Negishi».

Según ha podido saber Las Provincias, en estos momentos Fumiko Neghisise plantea reclamar al artista los derechos patrimoniales resultantes de la venta de esas obras de arte. Es sólo una idea, ya que el proceso judicial que se ha resuelto ahora sólo dirimía la coautoría de las obras.

Negishi, que fue contratada en el año 2006 y trabajó hasta el mes de febrero de 2016 en el estudio de Antonio de Felipe, interpuso una demanda en la que pedía al artista que también comunicara a los particulares y a las instituciones que tienen obras del pintor –entre ellas figura el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)– que él no es el creador de los mencionados cuadros.

Antonio de Felipe afirmó en aquel momento que Negishi «sólo es mano de obra, una ayudante de taller como tienen todos los artistas», y atribuyó la reacción de ésta al hecho de que decidió prescindir de sus servicios por una razón meramente económica, ya que no podía continuar pagándole. Ya en declaraciones a Las Provincias, contó que «el único creador de mis obras soy yo». «Es la venganza de una ayudante despechada que actúa por dinero», afirmó el pintor Antonio de Felipe.