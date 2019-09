«Es una visita emocional, un tour personal» 'Vuelve conmigo a Italia'. Arriba, 'Support en el Gran canal' y, debajo, 'Panteón', dos de los cuadros que expone Federico Granell. / E. C. Federico Granell inauguró en la galería Gema Llamazares de Gijón su exposición de pintura 'Vuelve conmigo a Italia' ANARANERA Sábado, 14 septiembre 2019, 00:36

Federico Granell (Cangas del Narcea, 1974) inauguró ayer su exposición 'Vuelve conmigo a Italia' en la galería Gema Llamazares de Gijón, donde se podrá visitar hasta el 9 de noviembre. En esta muestra, la quinta que el artista trae a dicha galería se acerca a Italia desde un punto de vista emocional, en un viaje más intelectual que físico en el que hace un repaso de sus visitas a este país a través de los cuadros y de 16 cuadernos con dibujos en los que se refleja el modo en que surgen sus obras. Su vínculo con Italia nació ya hace dos décadas, por eso, cada vez que regresa, sus viajes ya no son visitas, sino que más bien se convierten en inmersiones. «Estuve en Italia por primera vez en los años 90 de Erasmus en Milán y volví después a Roma con otra beca. Me siento un poco en deuda con el país», contaba Granell.

El pintor asturiano considera que Italia es el lugar ideal para los artistas, ya que es una nación en la que el arte está presente en cada rincón. Él en sus viajes procura ir más allá de las iglesias y los museos y busca allí motivos más exclusivos, miradas que solo él vea y, precisamente eso, es lo que ha convertido en arte. «Para mí Italia es el summum, pero cada vez que voy busco cosas nuevas y en esta exposición muestro esos descubrimientos que he ido haciendo, yo no solo hago una visita turística, es una visita emocional, un tour personal», relató. Esta visita no es una caminata rápida con parada, con foto incluida, en los puntos de interés, sino que es un paseo intenso con los sentimientos como hilo conductor en el que cada zancada tiene que cobrar sentido. Sus obras referencian sus vivencias en las ciudades que ha recorrido, pero cuando llega la hora de trasladar al lienzo sus viajes, Granell no plasma lo que veía, sino que refleja el pensamiento que le robaba el tiempo de aquella, los miedos que lo asaltaban o las dudas que pasaban por su mente.

Durante esta semana, el artista ha seguido pintando las obras de la exposición y es que, hasta el último momento, continúa ultimando los detalles de los cuadros que se podrán ver. «En todas las exposiciones tengo algún cuadro reciente, prefiero tener obras demás para elegir una vez que estén colgadas cuáles son las que quiero mostrar según cómo se fusionen entre sí las pinturas», apuntó. Además de los cuadros, hay 16 cuadernos en los que se ven bocetos sobre Moleskines, pero estos dibujos no aparecen solos, sino que van acompañados de canciones para combinar las diferentes vertientes artísticas y que el observador se sumerja también mediante los ritmos en Italia. «En las libretas ves cómo empiezan los cuadros y al añadir canciones pretendo que quien vea esos bocetos se adentre de lleno en el viaje. Incluyo temas que están conectados como 'Venecia sin ti', 'Sapore di sale', 'Nómadas' de Franco Battiato e, incluso, óperas. Son canciones muy variadas».

Los bocetos y los cuadros llenan la galería con la nostalgia y la madurez de los 20 años transcurridos desde la primera vez que Granell pisó Italia, con el vértigo que da el paso del tiempo y con esos instantes que se clavan inevitablemente y para siempre en la retina.