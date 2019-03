Vuelve Modotti con misterios resueltos El director de contenidos de la Semana Negra expondrá originales de 'PInturas de guerra' en el Salón del Cómic de Barcelona en abril La novela gráfica de Ángel de la Calle sobre la fotógrafa y activista se reedita con nuevas páginas M. F. ANTUÑA GIJÓN. Lunes, 18 marzo 2019, 01:35

Vuelve 'Modotti, una mujer del siglo XX', la biografía en cómic de la mítica fotógrafa y activista que nació en Italia en 1896 y murió en México 46 años después, muy joven, pero tras una existencia intensa que la llevó a recorrer el mundo, también España y Asturias, y a dejar un legado de lucha, de arte, de implicación social. Ella fue y es un amor vital del historietista Ángel de la Calle y a ella dedicó horas de dibujo y guion para componer su biografía y acercarla al universo del cómic. En 2003 se editó un libro que pronto se convirtió en algo más que eso, en un volumen de culto traducido a varios idiomas y muy difícil de conseguir en los últimos años. Por eso era necesaria una reedición como la que acaba de hacer Reino de Cordelia. Pero es que hay más, porque unas recientes investigaciones que forman parte de un libro aún no publicado han revelado algunos detalles que había que incluir en la biografía.

Modotti, que fue actriz en Hollywood, amiga de Diego Rivera y Frida Kalho, que luchó en España en las Brigadas Internacionales, que disparó su cámara con ánimo artístico y documental, que nunca dejó de lado su compromiso político y su vinculación a los movimientos revolucionarios, tenía en su biografía algunos misterios por desvelar. Uno de los más importantes, el asesinato de su amante Julio Antonio Mella, líder estudiantil cubano. Fue en 1929 en Ciudad de México. Él recibió dos tiros y a ella se la llegó a acusar o bien de complicidad o de conocer y no desvelar quién era el asesino. «Hay dos puntos importantes en la biografía de Tina, uno es cuando asesinan a su amante, iba de su brazo y dice que no vio nada, y cuando murió, en circunstancias extrañas, con solo 46 años de un ataque al corazón», resume De la Calle. El caso es que, en su momento, investigó el crimen pasional, la venganza entre comunistas y la posibilidad de que el dictador cubano Gerardo Machado hubiera ordenado su muerte. No pudo entonces acceder a los archivos en los que estaban las respuestas, pero ahora, dos investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México, sí. «Ellas estaban haciendo un trabajo sobre el exilio mexicano y les dejaron acceder a los archivos del Ministerio de la Gobernación y llegaron a los documentos de la policía secreta», relata el director de contenidos de la Semana Negra. En aquel entonces los mexicanos no dejaron una puntada por dar y la conclusión policial, aunque quedó oculta, fue clara: el asesinato de Mella fue una orden dada por Gerardo Machado. «Se echó tierra sobre el asunto y nunca lo supimos», anota De la Calle. El libro que desvela tantos misterios aún no está publicado, pero el autor acudió a México a entrevistarse con las dos investigadoras y supo la verdad; lo que ellas nunca confesaron fue cómo se les permitió el acceso a toda esa sabrosa información.

Sabiendo ya de forma definitiva que Tina Modotti no tuvo nada que ver en aquella muerte, De la Calle solo hace que agrandar la leyenda de su gran diva. «Éticamente era una persona intachable y una de las mejores fotógrafas de la historia».

El nuevo final está escrito. El lector ávido de saber más se encontrará con un nuevo prólogo de Paco Ignacio Taibo II y con un anexo que revela los detalles de esta investigación. El nuevo libro, ya a la venta en España, se editará en México en mayo y en octubre en Francia.

Con la nueva Modotti en las librerías, De la Calle prepara también la que será segunda exposición de originales del libro 'Pinturas de guerra', que el pasado año se hizo con el premio a la mejor obra nacional del Salón del Comic de Barcelona. Será precisamente en la ciudad condal los días 7 y 8 de abril donde se dé la bienvenida a esos dibujos que configuraron la exitosa novela gráfica. El pasado verano se expusieron en La Coruña y, tras Barcelona, viajarán a Pontevedra, en cuya feria del libro se podrán ver de nuevo. También allí se presentará la edición en gallego de este libro que transita por las vidas de varios artistas en el contexto de las dictadoras latinoamericanas de los 60 y 70.